Réforme des retraites : les Français toujours opposés

Les interrogés du premier sondage, Elabe pour L’Opinion, jugent une nouvelle fois (à 43%) que le gouvernement a été la cause du conflit social qui entre, le 6 janvier 2020, dans son 32ème jour, un record historique. Le mouvement social a déjà coûté cher à la France avec plus de 700 millions d’euros de pertes pour la SNCF et la RATP et un montant similaire pour le secteur de l’hôtellerie-restauration, selon les premières estimations.



Mais quand il s’agit de savoir si les Français attendent, du gouvernement, qu’il plie à la pression de la rue, ces derniers n’en sont pas convaincus. Le sondage mené pour le JDD dévoile que 75% des Français estiment que le gouvernement tiendra bon et ne cédera pas aux syndicats.