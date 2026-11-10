Talents IA : +1 300 % de demande, +300 % d’offre, le grand écart

Les entreprises recrutent des spécialistes de l’intelligence artificielle plus vite que les formations ne peuvent en fournir. Publiée en novembre 2026, l’étude « Talents Tech » de Randstad s’appuie sur une enquête menée auprès de 1 100 cadres dirigeants dans 11 pays pour décrire ce décalage sur le marché de l’emploi tech.

Des recrutements en IA qui progressent plus vite que les compétences disponibles

Selon les données de recrutement analysées par Randstad, les offres destinées aux développeurs possédant une expertise en intelligence artificielle ont augmenté de 135 % en 2025, puis de 119 % au premier semestre 2026. Pour les postes spécialisés en IA, les hausses atteignent respectivement 121 % et 228 %. Parmi les décideurs interrogés, 86 % prévoient d’accroître leurs effectifs tech afin de s’appuyer sur l’IA pour accélérer leur croissance. « L’IA n’est plus un simple outil de productivité : elle s’impose comme le principal moteur de croissance des entreprises », résume l’étude Randstad.

Cette demande ne vient pas seulement du secteur technologique. L’industrie capte 43 % de talents tech de plus qu’auparavant, contre 29 % de plus pour la santé, la pharmacie et la biotech, et 25 % de plus pour la banque, la finance et l’assurance. Depuis 2022, les offres d’emploi visant la gouvernance et l’orchestration de l’IA ont quadruplé.

Les CV ne suivent pas le rythme des annonces : en douze mois, la demande de compétences liées aux « agents d’IA » a progressé de plus de 1 300 %, contre 300 % pour leur présence sur les CV. Le constat présenté est de quatre postes vacants pour chaque candidat formé. Les entreprises recherchent notamment des personnes capables de concevoir, déployer et orchestrer des systèmes d’IA autonomes. Depuis l’année de référence 2022, l’indice des offres d’emploi tech juniors a lui aussi grimpé plus vite que celui des candidatures disponibles. Dans une analyse publiée le 4 novembre 2026, McKinsey estime que « la vitesse de transformation technologique dépasse largement la capacité des systèmes éducatifs à former les talents nécessaires ».

Concevoir, valider et déployer un nouveau cursus prend trois à cinq ans aux universités et aux écoles d’ingénieurs. L’IA générative s’est largement diffusée à partir de 2023 avec ChatGPT ; les premières promotions spécifiquement formées aux agents d’IA, à leur gouvernance et à leur orchestration ne sont attendues qu’en 2027 ou 2028. D’ici là, profils autodidactes, reconversions accélérées et certifications proposées par Microsoft, Google ou AWS comblent partiellement le manque. Selon une étude du World Economic Forum publiée le 6 novembre 2026, « 60 % des compétences requises en IA en 2026 n’existaient pas dans les référentiels de formation en 2023 ».

Juniors, formation interne et freelances dans les recrutements

Faute de profils seniors disponibles, les entreprises recrutent aussi des juniors qu’elles peuvent former. Plus d’une entreprise sur deux, soit 54 %, réfute l’idée que l’IA remplacerait les développeurs juniors ; leurs volumes d’embauche restent stables. Un candidat junior maîtrisant l’IA peut prétendre à une rémunération jusqu’à 79 % supérieure à celle d’un profil au bagage technique classique. « Le modèle classique consistant à disposer de toutes les compétences tech en interne appartient désormais au passé », constate Randstad. Selon une enquête de LinkedIn publiée le 8 novembre 2026, les salaires des développeurs IA juniors ont augmenté de 42 % en moyenne en France entre 2024 et 2026.

Cette prime peut aussi bénéficier aux autodidactes : après trois mois de formation intensive en IA, un développeur peut prétendre à un poste mieux rémunéré qu’un ingénieur diplômé dépourvu de cette expertise. Les entreprises surenchérissent pour attirer les candidats qui possèdent ces compétences, ce qui fait monter les salaires d’entrée.

Les employeurs font également appel à des intérimaires, des freelances, des prestataires et des experts à temps partagé pour accéder rapidement à des compétences pointues sans les coûts fixes d’un CDI. Le nearshoring, vers des pays proches, et l’offshoring, vers des pays plus éloignés, se développent aussi. « Les entreprises qui sauront fluidifier leurs recrutements, faire preuve d’agilité et s’ouvrir à des bassins de talents diversifiés seront les mieux à même de tirer parti des opportunités offertes par l’IA », affirme l’étude Randstad. D’après un rapport Forrester publié le 7 novembre 2026, 35 % des missions tech en Europe sont confiées à des freelances, contre 18 % en 2023.