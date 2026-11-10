Gaz : le prix de référence augmente de 5,8 % au 1er décembre

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a annoncé le 9 novembre une hausse de 5,8 % du prix repère du gaz au 1er décembre 2026, atteignant 206,26 euros TTC/MWh. Quatrième augmentation mensuelle consécutive, elle touchera 6 millions de ménages français.

Une quatrième hausse mensuelle consécutive

Publié chaque mois par la CRE, autorité indépendante chargée de réguler les marchés de l’énergie en France, le PRVG s’établit à 194,90 euros TTC/MWh en novembre. En décembre, ce prix augmentera de 5,8 %, à 206,26 euros TTC/MWh. Pour un ménage moyen, cela représente environ 16 euros TTC de plus sur la facture de décembre. La hausse cumulée sur l’année 2026 atteint 11,8 %, soit 143 euros supplémentaires par rapport à 2025.

Le mouvement a commencé en septembre, avec une hausse de 5,6 %, suivie de 6,3 % en octobre et de 6,6 % en novembre. Décembre marque la quatrième hausse consécutive : sur ces quatre mois, la progression cumulée dépasse 26 %. Comparé aux quelque 120 euros d’avril 2026, le PRVG de décembre est supérieur de plus de 70 %. Le marché français du gaz n’avait pas connu une telle volatilité depuis la suppression des tarifs réglementés en 2023.

Un prix repère qui ne s’applique pas à tous les contrats

Depuis la fin des tarifs réglementés en 2023, le PRVG n’est pas un tarif imposé. La CRE le calcule chaque mois à partir des coûts d’approvisionnement sur les marchés de gros, des frais de transport et de distribution et des taxes. Les fournisseurs, dont EDF, Engie et Synelva, s’en servent comme référence pour établir leurs offres, tout en restant libres de fixer leurs prix. Les consommateurs peuvent ainsi suivre l’évolution du marché et comparer les contrats.

Environ 60 % des ménages français abonnés au gaz, soit 6 millions de foyers, ont une offre indexée sur le PRVG : leur tarif suit ses variations mensuelles. Les 40 % restants bénéficient d’un prix fixe pour une durée déterminée, d’un, deux ou trois ans, et ne subissent pas les hausses actuelles. Ces offres protègent temporairement des variations du marché, mais ne sont pas accessibles aux ménages déjà engagés dans un contrat indexé.

Le coût d’approvisionnement en hausse

La France importe 95 % de son gaz. Emmanuelle Wargon, présidente de la CRE, relie le niveau des prix au marché international : « On subit un prix de marché international, on importe 95 % de notre gaz. Donc, ce prix reflète le fait qu’il y a moins d’offre depuis la crise dans le détroit d’Ormuz. » Depuis plusieurs mois, les tensions entre les États-Unis, Israël et l’Iran perturbent les routes d’acheminement du gaz naturel liquéfié (GNL). Nicolas Goldberg, expert énergie chez Colombus Consulting et Terra Nova, explique : « La hausse est due quasi exclusivement à la guerre et aux routes d’acheminement du gaz qui ont été bloquées. »

Le coût d’approvisionnement est passé de 29,84 euros en avril 2026 à 80,47 euros en décembre, soit une multiplication par 2,7 en huit mois. La CRE estime néanmoins que la sécurité d’approvisionnement reste assurée.

Ce que la hausse peut représenter sur une facture

Un foyer consommant 12 000 kWh de gaz par an, soit 12 MWh, paierait environ 2 475 euros TTC sur une année entière au prix repère de décembre, fixé à 206,26 euros/MWh. À titre de comparaison, la même consommation représentait 2 196 euros avec un PRVG moyen d’environ 183 euros/MWh en 2025 : l’écart entre ces deux calculs est de 279 euros sur l’année, ou 23 euros par mois. Pour le seul mois de décembre, la hausse annoncée correspond à environ 16 euros supplémentaires pour un ménage moyen.

Ces dépenses s’ajoutent aux charges d’électricité, d’alimentation et de carburant. Chez certains ménages modestes chauffés exclusivement au gaz, le budget énergétique dépasse parfois 10 % des revenus, notamment en hiver, lorsque le chauffage consomme le plus. Ni la CRE ni le gouvernement n’ont annoncé, à ce stade, de mesure d’amortissement spécifique pour l’hiver 2026-2027, contrairement aux boucliers tarifaires mis en place sur l’électricité.