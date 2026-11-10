SMIC : hausse de 1,6% au 1er décembre 2026, à 1 502 euros nets

Le SMIC augmente de 24 euros nets au 1er décembre 2026, passant à 1 502 euros mensuels. Derrière ce chiffre se cachent deux mécanismes : l’évolution automatique liée à l’inflation et un coup de pouce gouvernemental, le premier depuis 2012.

24 euros nets de plus par mois

Pour un temps plein, le salaire minimum mensuel net passera de 1 477,93 à 1 502 euros. La hausse est présentée comme un gain de 23,65 euros, arrondi à 24 euros, soit environ 285 euros sur l’année pour chacun des 3 millions de salariés rémunérés au SMIC. Lors de la conférence sociale du 9 novembre à Matignon, le Premier ministre Sébastien Lecornu a qualifié cette revalorisation de « deuxième hausse la plus importante en 20 ans ».

Environ un point de cette augmentation de 1,6 % correspond à la revalorisation automatique normalement prévue le 1er janvier, mais avancée d’un mois. Les 0,6 point restants viennent d’une décision du gouvernement. Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a parlé d’un « coup de boost » destiné à soutenir le pouvoir d’achat face à l’inflation persistante. Selon les chiffres officiels, le SMIC aura progressé de 5,3 % sur l’ensemble de 2026.

Une revalorisation automatique complétée par un coup de pouce

La formule légale de revalorisation du SMIC tient compte de l’inflation mesurée pour les 20 % de ménages aux revenus les plus faibles et de la moitié du gain de pouvoir d’achat du salaire horaire moyen des ouvriers et employés. Elle s’applique sans intervention politique le 1er janvier, ou plus tôt si l’inflation dépasse 2 % en cours d’année. Pour décembre 2026, cette part automatique représente environ 1 % de la hausse annoncée, soit 15 euros sur les 24.

Le gouvernement peut ajouter à cette revalorisation une hausse fixée par décret. Les 0,6 % décidés cette fois représentent environ 9 euros nets par mois. Cette intervention volontaire vise à répondre aux revendications syndicales sur le pouvoir d’achat. Le précédent coup de pouce remonte à juillet 2012, sous François Hollande, avec une majoration de 0,6 % également. Depuis, les gouvernements successifs s’en étaient tenus au mécanisme automatique, considérant que des hausses discrétionnaires risquaient de freiner l’emploi. Le gouvernement avait évoqué cette possibilité dès octobre, face à la pression sociale.

Les minima de branche et les salaires proches du SMIC

Les conventions collectives fixent des salaires minimums par secteur, qui ne peuvent être inférieurs au SMIC. Avec le nouveau plancher, les grilles de 64 branches professionnelles passent sous ce seuil légal. Le gouvernement a demandé l’ouverture immédiate de négociations pour les ajuster. L’hôtellerie-restauration, le commerce de détail et les services à la personne, où les marges sont souvent réduites, figurent parmi les secteurs concernés.

Les entreprises bénéficient d’allègements de cotisations patronales pour les salaires allant jusqu’à 1,6 SMIC ; la réduction diminue à mesure que la rémunération s’éloigne du minimum. Un décret annoncé doit conditionner ces aides au respect effectif des minima conventionnels : une entreprise qui paierait en dessous de la grille de sa branche perdrait ses exonérations. Patrick Martin, président du Medef, a critiqué cette mesure, estimant qu’« on apporte une mauvaise réponse à un vrai problème ».

La hausse réduit aussi l’écart entre le SMIC et les rémunérations légèrement supérieures : c’est le cas, par exemple, pour un salarié payé 1 550 euros. Certaines entreprises renégocient alors les salaires en interne afin de maintenir ces écarts.

Prime carburant, heures supplémentaires et réactions

Le gouvernement a aussi annoncé la prolongation en 2027 de la prime carburant destinée aux travailleurs contraints d’utiliser leur véhicule, avec un plafond relevé de 600 à 1 000 euros. Le ministre de l’Économie Roland Lescure a évoqué un relèvement de 7 500 à 10 000 euros par an du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires.

Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a dénoncé « des miettes » et appelé à une journée de grève le 17 novembre. Pour la CFDT, Marylise Léon a salué la conditionnalité des aides, tout en jugeant la hausse du SMIC insuffisante. Les organisations patronales s’inquiètent des coûts salariaux et de la compétitivité, particulièrement dans les secteurs à faible marge.