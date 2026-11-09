Factures d’électricité : la bonne nouvelle d’EDF pour l’hiver

À 113 euros le mégawattheure pour 2027, la France affiche des prix à terme de l’électricité nettement inférieurs à ceux de ses voisins européens. L’Allemagne culmine à 145 euros, l’Italie à 171 euros, tandis que l’Espagne se maintient à 120 euros. Bernard Fontana, PDG d’EDF, a confirmé le 7 novembre 2026 sur France Inter que les tarifs d’électricité resteront stables jusqu’au 1er février 2027, voire jusqu’à la fin de l’hiver.

La France bénéficie de prix à terme 2027 plus avantageux

Le différentiel tarifaire entre la France et ses partenaires européens traduit une réalité structurelle. Bernard Fontana l’a souligné lors de son intervention radiophonique : « Les prix sont et seront stables pour la quasi-totalité de nos offres à destination des particuliers jusqu’au 1er février au moins. Je pourrais même dire jusqu’à la fin de l’hiver. » Cette promesse concerne plus de 20 millions d’abonnés aux tarifs réglementés, soit près de 60 % des foyers français.

L’écart avec l’Allemagne atteint 32 euros par MWh, celui avec l’Italie grimpe à 58 euros. Ces différences s’expliquent par les choix énergétiques divergents opérés depuis deux décennies. Outre-Rhin, la sortie du nucléaire décidée après Fukushima a accru la dépendance au gaz naturel et aux énergies renouvelables intermittentes. En Italie, l’absence de production nucléaire domestique impose des importations massives. La Belgique, elle aussi engagée dans une transition post-nucléaire, subit des tensions similaires. Ces contraintes pèsent directement sur les prix finaux payés par les consommateurs.

Le parc nucléaire français, avec ses 56 réacteurs, fournit environ 70 % de l’électricité nationale. Cette production décarbonée et pilotable constitue un rempart contre la volatilité des marchés fossiles. Contrairement aux pays dépendants du gaz russe ou des importations de GNL, la France dispose d’une capacité de production stable. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a d’ailleurs demandé le 7 octobre 2026 à EDF de « mobiliser au maximum ses capacités de production, dans le respect des exigences de sûreté ». Résultat : le gel tarifaire devient tenable économiquement, là où d’autres nations subissent des hausses inévitables.

Dix ans de volatilité tarifaire

L’évolution des tarifs d’électricité en France depuis 2016 révèle une trajectoire heurtée. Après une décennie de hausses progressives, le marché a connu des soubresauts violents entre 2023 et 2026, avant d’amorcer une phase de stabilisation.

La crise énergétique déclenchée par le conflit russo-ukrainien a propulsé les prix de gros à des sommets inédits. En 2023, les tarifs réglementés ont bondi de 15 %, suivis d’une nouvelle augmentation de 10 % en 2024. Les ménages français ont subi une inflation énergétique qui a creusé la précarité : un Français sur trois a déclaré avoir eu des difficultés à régler ses factures d’énergie durant cette période. Le bouclier tarifaire instauré par le gouvernement a limité l’impact, mais n’a pas empêché une envolée du coût réel de l’électricité.

Le retournement s’est opéré en février 2025 avec une baisse moyenne de 15 % des tarifs réglementés. Pour la première fois depuis une décennie, les consommateurs ont vu leur facture diminuer. Cette décrue résulte de plusieurs facteurs : la normalisation progressive des prix de gros, l’amélioration de la disponibilité du parc nucléaire après les opérations de maintenance, et la détente sur les marchés du gaz. En février 2026, une nouvelle réduction de 0,8 % a confirmé la tendance baissière, offrant un répit bienvenu aux ménages. La précarité énergétique reste néanmoins un enjeu majeur pour les foyers les plus fragiles.

2026-2027 : stabilisation ou rebond ?

L’annonce de Bernard Fontana garantit une stabilité jusqu’au 1er février 2027, avec une extension probable jusqu’à fin mars. Toutefois, une clause de revoyure technique impose une révision potentielle des tarifs à cette date. Le PDG d’EDF a précisé : « D’après ce que j’ai compris, les prix resteront stables, mais ça, c’est à la main du gouvernement, c’est le tarif réglementé. Ça, c’est vraiment à la main du gouvernement. » L’incertitude politique pèse donc sur l’après-février. Si les prix de gros européens repartent à la hausse, ou si les coûts de production d’EDF augmentent, un rattrapage tarifaire pourrait intervenir au printemps 2027.