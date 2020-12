Salesforce : 27,7 milliards de dollars pour acheter la messagerie Slack

La crise sanitaire a bousculé les habitudes de travail : les entreprises demandent désormais à leurs salariés de rester chez eux et de télétravailler depuis leur domicile. Un mouvement qui devrait perdurer même après la pandémie. Il s'agit pour les éditeurs de solutions informatiques d'offrir des outils de collaboration et de communication performants. Microsoft est particulièrement bien placé dans ce domaine, avec des investissements qui ont payé pour le nuage Azure, la suite bureautique Office 365 et la messagerie Teams. Salesforce a bien l'intention de venir concurrencer son grand rival.



Créé il y a vingt ans par Marc Benioff en Californie, Salesforce est devenu le poids lourd de la relation client. Mais dans un secteur qui bouge aussi rapidement, les géants d'aujourd'hui peuvent disparaître demain, c'est pourquoi il faut sans cesse évoluer et Salesforce a frappé un grand coup en achetant Slack pour 27,7 milliards de dollars. La messagerie instantanée, très prisée dans les entreprises, compte 130.000 clients payants et des millions d'utilisateurs gratuits.