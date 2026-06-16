Fraudes en entreprise : 5 mesures concrètes pour protéger votre trésorerie dès cette semaine

Vous pensez être protégé ? Une réalité s’impose : 40% des tentatives de fraude aboutissent à de vraies pertes financières. Plus inquiétant encore, seules 30% des entreprises disposent d’une véritable assurance. Entre les faux fournisseurs, les deepfakes vocaux et les virements détournés, les dirigeants français font face à une menace qui ne cesse de croître. Le baromètre 2026 d’Allianz Trade, publié ce 16 juin, révèle une escalade alarmante. Pourtant, des solutions existent. Voici ce que vous pouvez mettre en place immédiatement pour renverser les probabilités.

Pourquoi vos concurrents sont déjà frappés

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. 85% des ETI et grandes entreprises ont subi au moins une tentative de fraude l’an dernier, selon l’étude menée par Allianz Trade en partenariat avec Odoxa auprès de 315 dirigeants et 1 005 Français entre avril et mai 2026. Pour les PME, le taux atteint 60%. La fraude n’épargne personne, quelle que soit la taille de la structure.

Les chiffres qui doivent vous inquiéter (et vite)

La progression s’accélère. 52% des ETI et grandes entreprises constatent une hausse des tentatives de fraude lors des 12 derniers mois. L’intelligence artificielle joue un rôle central dans cette explosion. 76% des dirigeants estiment que l’IA augmente le risque de fraude, permettant aux escrocs d’usurper des identités par la voix (deepvoice) ou par l’image (deepfakes). Quand une fraude aboutit, 85% des victimes déclarent un préjudice financier. Pour 19% d’entre elles, le montant dépasse 10 000 euros. La fraude externe domine largement avec 88% des cas, principalement sous forme de faux fournisseurs (42%) et faux clients (41%).

Mesure 1 : Vérifier et re-vérifier les coordonnées bancaires

Premier réflexe à adopter immédiatement. La vérification systématique des RIB et IBAN constitue le rempart le plus élémentaire contre les tentatives de détournement. Or, à peine 55% des entreprises appliquent rigoureusement ce contrôle.

Chaque modification de coordonnées bancaires doit déclencher une alerte. 41% des entreprises rappellent le client ou le fournisseur en cas de modification, mais toutes devraient le faire. Un simple coup de fil peut éviter un virement de plusieurs milliers d’euros vers un compte frauduleux. Les escrocs comptent sur votre routine et votre confiance.

Première étape : créer un fichier centralisé des coordonnées bancaires validées. Deuxième étape : imposer qu’aucune modification ne soit acceptée par mail uniquement. Troisième étape : établir un protocole de validation par téléphone, en utilisant un numéro que vous avez en archive, jamais celui fourni dans le mail suspect. Une routine qui prend trois minutes mais peut sauver votre trésorerie.

Mesure 2 : Mettre en place des validations renforcées

Les paiements ne peuvent plus reposer sur une seule signature. Les doubles validations transforment radicalement le niveau de sécurité. 40% des entreprises disposent de procédures de validation renforcée, comme les doubles signatures ou les systèmes d’approbation à plusieurs niveaux.

Un virement supérieur à un certain montant, 5 000 ou 10 000 euros selon la taille de votre structure, doit obligatoirement passer par deux validations distinctes. Le directeur financier et le directeur général, par exemple.

Mesure 3 : Sensibiliser vos salariés (le maillon faible)

Vos collaborateurs représentent souvent le premier point de contact avec les fraudeurs. Pourtant, la formation reste le parent pauvre de la prévention.

Un chiffre édifiant : 57% des salariés ont observé un ou plusieurs comportements frauduleux au sein de leur entreprise. Mais 71% ne redoutent pas d’être confrontés à une fraude. Pire, plus d’un salarié sur deux estime que l’intelligence artificielle n’accroît pas le risque. Ce décalage entre perception et réalité crée une vulnérabilité majeure. Seuls 14% des salariés jugent leur entreprise très bien protégée contre les fraudes. Former une équipe ne prend que quelques heures par trimestre. Des webinaires, des cas pratiques, des simulations d’attaques. L’investissement est dérisoire comparé au coût d’une fraude réussie.

Mesure 4 : S’assurer enfin contre ce risque

La sous-assurance des entreprises françaises face au risque de fraude confine à l’imprudence collective.

Seules 30% des entreprises interrogées sont assurées contre le risque de fraude. Le contraste est saisissant selon la taille : 74% des grandes structures sont couvertes, contre 27% des TPE. Parmi les entreprises ayant déjà subi une tentative de fraude, seules 38% disposent d’une assurance. Autrement dit, les victimes elles-mêmes ne tirent pas toujours les leçons de leur expérience.

Une assurance fraude prend généralement en charge les pertes financières directes liées à des virements détournés, des faux ordres de virement (FOVI), des escroqueries au président. Elle inclut souvent les frais juridiques et d’expertise. Le coût varie selon le chiffre d’affaires et le secteur d’activité, mais oscille entre 500 et 3 000 euros par an pour une PME. Allianz Trade, leader européen de l’assurance fraude, propose des formules modulables. Un coût dérisoire face à un préjudice moyen qui peut dépasser 10 000 euros.

Mesure 5 : Créer un plan d’urgence

Peu d’entreprises anticipent la gestion de crise post-fraude. Résultat : panique, confusion, perte de temps précieux.

Un plan d’urgence fraude doit identifier les personnes à contacter immédiatement (banque, assureur, avocat, police). Il précise la procédure de blocage des virements, la conservation des preuves numériques, la communication interne et externe. 36% des entreprises réalisent des procédures de contrôle interne, mais rares sont celles qui disposent d’un protocole de réaction rapide. Pourtant, les premières heures suivant la découverte d’une fraude déterminent souvent la possibilité de récupération. Chaque minute compte pour bloquer un virement, tracer les flux, alerter les autorités compétentes. Un plan d’urgence ne nécessite qu’une demi-journée de travail collaboratif entre finance, juridique et direction générale.

La fraude n’est plus un risque marginal. Elle frappe massivement, s’appuie sur des technologies sophistiquées, et progresse plus vite que les défenses des entreprises. Mais l’arsenal de protection existe. Vérifications bancaires systématiques, validations renforcées, formation des équipes, couverture assurantielle, plan d’urgence : ces cinq mesures constituent le socle minimum. Aucune n’exige un budget colossal ni une transformation radicale. Elles demandent simplement de la rigueur, de la méthode, et la volonté de ne plus faire partie des statistiques.