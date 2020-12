Un indice de réparabilité sur l'électronique et l'électroménager

Pour obtenir le meilleur indice de réparabilité possible, certains constructeurs devront donc revoir leurs processus de fabrication et d'assemblage. On songe en particulier aux fabricants de smartphones (à commencer par Apple) très généreux sur la colle et les pièces impossibles à changer sans une intervention de ses services affiliés… Ce qui fait s'envoler les coûts de réparation pour le particulier.



La lutte contre l'obsolescence des produits électroniques et électroménagers est soutenue par plusieurs entreprises spécialisée dans la réparation manuelle par des amateurs éclairés. Du côté des constructeurs, l'argument qui ressort le plus souvent est que ce type de réparation peut engendrer des problèmes qui peuvent aboutir à des accidents graves, comme le remplacement de batterie dans les smartphones, par exemple. Ces composants sont extrêmement fragiles et une mauvaise manipulation peut déboucher sur des catastrophes.