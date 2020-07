Valeo supprime 12.000 emplois dans le monde, dont 2.000 en France

Ces réductions des effectifs s'inscrivent dans un plan de réduction des coûts plus large qui a conduit l'entreprise à réaliser 570 millions d'euros d'économies durant les six premiers mois de l'année. « Les programmes de réduction de coûts sont une réaction aux conditions de marché qui sont épouvantables (…) Des mesures exceptionnelles par leur ampleur ont été mises en œuvre pour assurer la pérennité de nos opérations », a expliqué Jacques Aschenbroich, le PDG de Valeo.



L'entreprise a cependant de quoi rebondir. Non seulement la trésorerie est dans le vert de 2,1 milliards d'euros, de quoi tenir un moment, et surtout Valeo a investi dans la motorisation électrique. On assiste à « une accélération de la demande pour une mobilité électrique et plus sûre », a indiqué le dirigeant. Ce qui confirme la « pertinence » des choix stratégiques du groupe.