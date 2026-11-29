Une pièce de 1 euro frappée en 1999 peut valoir plusieurs milliers d’euros sur le marché des collectionneurs. Selon Grazia, comptez entre 500 et 2 000 euros pour en acquérir un exemplaire.

La rareté de ces pièces tient à un détail de calendrier. L’euro a eu cours légal dès 1999, mais uniquement pour les transactions bancaires : il a fallu attendre trois ans de plus, soit 2002, pour que billets et pièces circulent réellement dans les portefeuilles.

Certains exemplaires avaient pourtant déjà été frappés en 1999, en préparation de cette transition monétaire, sans jamais être proposés au grand public à l’époque. Plus de vingt-cinq ans après leur sortie des usines de production, ce sont précisément ces pièces que les numismates s’arrachent.

Les prix constatés sur les plateformes en ligne donnent une idée de l’ampleur du phénomène : 450 euros sur Rakuten, 500 euros sur Etsy, jusqu’à 2 000 euros sur Ebay. Autant dire qu’une pièce de 1999 vaudra toujours bien plus qu’un euro classique, même dans le meilleur des cas.

Avant de courir sur Internet, encore faut-il en dénicher une. Ces pièces peuvent traîner dans de vieux vêtements portés au début des années 2000, jeans taille basse ou vestes « faux-fur » oubliés dans un placard, mais aussi tout simplement dans un porte-monnaie ou un vide-poche qui prend la poussière depuis des années.

L’état de conservation détermine la cote

Les numismates évaluent une pièce selon plusieurs critères : l’état de conservation, la rareté, la provenance et le contexte historique. Une pièce sans rayure ni signe d’usure, dite « Fleur de Coin », atteint un prix bien plus élevé qu’un exemplaire ayant beaucoup circulé.

La pièce de 1999 n’est pourtant pas la plus prestigieuse du marché. Une pièce de 2 euros à l’effigie de Grace Kelly, actrice américaine devenue princesse de Monaco en 1956, a été frappée en 2007 pour le 25ᵉ anniversaire de sa mort.

Seuls 20 000 exemplaires ont été tirés par la principauté, et ils se négocient entre 600 et 1 000 euros. Un « banal » 1 euro de 1999 reste donc moins recherché que cette pièce monégasque, mais il attire tout autant les collectionneurs.

Où et comment vendre sa pièce

Deux voies principales s’offrent à qui trouve une pièce de 1999 dans un tiroir. La première passe par un cabinet numismatique : un expert examine l’exemplaire et propose de l’acheter s’il présente un intérêt, moyennant une commission qui oscille entre 20 % et 30 %.

La seconde consiste à vendre en ligne, via des sites fonctionnant par enchères comme Ebay, Delcampe ou Catawiki, où les prix peuvent grimper vite. Encore faut-il soigner la mise en vente : une description complète, un titre clair et des photos nettes font souvent la différence. Les plateformes prélèvent aussi des frais d’insertion sur chaque annonce, à calculer avant de se lancer.