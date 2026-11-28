L’Ukraine est devenue le premier pays au monde à abattre un drone d’attaque à réaction grâce à un système laser de défense aérienne, rapporte L’Independant. La cible, un drone russe de type Geran, a été détruite par le système « Blysk », conçu par l’entreprise ukrainienne Carmine Sky. L’interception a eu lieu alors que ce laser de combat protégeait une infrastructure jugée critique.

Un laser déjà testé sur le terrain

L’information a été révélée le 25 novembre 2026 par Serhii Beskrestnov, conseiller de Volodymyr Zelensky en matière de développement technologique de la défense, également connu sous le pseudonyme Flash. Sur sa chaîne Telegram, il a publié une vidéo montrant un aéronef situé à près de 800 mètres, mis en joue par le système Blysk avant de s’écraser dans une boule de feu.

Il a écrit qu’un laser de combat installé pour protéger une infrastructure critique avait abattu, pour la première fois au monde, un drone à réaction Geran.

Le 27 novembre, la plateforme gouvernementale Brave1 a confirmé l’interception, précisant qu’elle avait été réalisée par une « équipe de défense aérienne privée ». Le développement de Blysk a été financé par une subvention de Brave1, qui souligne au passage qu’un tir laser coûte moins cher qu’un tir de mitrailleuse.

Encore trop tôt pour une production en série

Beskrestnov lui-même tempère l’enthousiasme : il est, selon lui, encore « trop tôt » pour envisager une production en série du système. « Les technologies laser sont très complexes et coûteuses, c’est pourquoi il est réjouissant d’apprendre qu’une société a de bonnes nouvelles à annoncer », a-t-il ajouté.

Brave1 va dans le même sens. La plateforme rappelle que les recherches sur les armes laser remontent aux années 1970 et qu’à ce jour, seule une poignée de pays ont intégré cette technologie à des systèmes réellement opérationnels. Elle a prévenu qu’une première interception réussie ne signifiait pas qu’une technologie était prête pour un déploiement massif et qu’à l’heure actuelle, la défense antiaérienne par laser demeurait une technologie expérimentale.

Brave1 recense au moins sept équipes travaillant sur des armes laser en Ukraine, dans un pays où les recherches sur le sujet sont restées longtemps limitées. Cette interception s’inscrit dans la continuité d’une annonce faite par Kiev le 1er juillet 2026, lorsque l’Ukraine avait indiqué entrer dans une nouvelle phase de développement de sa défense aérienne, en testant à la fois des lasers et des drones intercepteurs.

Les caractéristiques du système expliquent en grande partie cette prudence. Mat Hauser, spécialiste des drones, rappelle que la portée du laser ne dépasse pas un kilomètre, alors que certains drones, de la taille d’une pièce de monnaie, volent à près de 600 km/h.

« Le problème d’un tel laser, c’est qu’il n’a de sens que s’il est positionné autour d’un site à défendre étant donné qu’un kilomètre, c’est extrêmement court, et cela veut aussi dire qu’il ne s’agit pas d’une technologie qui a vocation à défendre le pays, mais bien plutôt des points très précis », explique-t-il.

Positionné près de la ligne de front, un tel système deviendrait, selon lui, « la cible de tous les dronistes russes » vu son prix.

Le cofondateur de Dronivka, société spécialisée dans la formation aux usages des drones de combat, confirme que la stratégie ukrainienne vise une défense de zone, reposant sur plusieurs couches de défense antiaérienne plutôt que sur des points fixes isolés.

Cette interception survient alors que Kiev peine à renouveler ses stocks de missiles coûteux, notamment les Patriot américains, nécessaires à une défense aérienne saturée par les drones russes. Moscou a de son côté équipé ses drones de turbopropulseurs pour échapper aux systèmes ukrainiens.

Les premières générations de Geran, apparentées aux Shahed iraniens et évoluant à 300 km/h, étaient arrêtées à 90 % par les missiles ukrainiens. Les Geran-5 apparus à l’été 2026 sont, eux, bien plus insaisissables. Vincent Tourret, chercheur à l’Institut français des relations internationales, décrivait en octobre à RFI des engins qui vont « très vite à très haute altitude » et sont beaucoup plus agiles.

Selon l’état-major ukrainien, 66 % des 4 000 drones à réaction tirés par la Russie en octobre 2026 ont tout de même été interceptés.