Auto, pharma, métaux : tout comprendre des droits de douane UE-États-Unis

Le 21 août 2025, les États-Unis et l’Union européenne ont publié un texte commun qui transforme leur agenda commercial : un plafond de droits de douane à 15% sur la majorité des exportations européennes vers les États-Unis.

Voitures, pharma, semi-conducteurs : le plafond à 15% et « droits de douane : 1,8% à 2,2%

Pour être un peu technique, cet accord est articulé autour d’une règle simple : application soit du taux NPF (MFN), soit du taux de 15% (en retenant celui des deux qui sera le plus élevé). Washington promet en parallèle des exemptions du MFN dès le 1er septembre 2025 pour plusieurs secteurs clés, tandis que Bruxelles s’engage à supprimer ses droits sur tous les biens industriels américains et à ouvrir davantage son marché agroalimentaire. Ce cadre, présenté comme une étape, reste politique plus que juridiquement contraignant à ce stade, même s’il fixe des paramètres chiffrés clairs. Selon la Maison Blanche et la Commission, il s’agit d’un « cadre » à formaliser rapidement, et non d’un traité complet.

Première brique : l’automobile. Aujourd’hui, les voitures et pièces européennes font face à 27,5%d’entrées sur le marché américain. Demain, ces flux basculeront vers 15% – mais uniquement lorsque l’Union européenne aura déposé sa proposition de loi supprimant ses propres droits sur les biens industriels américains. Le texte précise même le timing : la baisse américaine s’appliquera « le premier jour du mois » où la proposition européenne sera présentée. Autrement dit, soulagement rapide possible, si Bruxelles agit vite.

Deuxième brique : médicaments et semi-conducteurs. Les enquêtes américaines au titre de la section 232 ne pourront pas faire grimper les taxes sur ces produits au-delà de 15% pour les biens originaires de l’UE. En parallèle, à partir du 1er septembre 2025, les médicaments génériques tout comme l’aéronautique (aéronefs et pièces), ainsi que certaines ressources naturelles comme le liège, ne seront soumis qu’au tarif NPF — souvent nul pour l’aéronautique dans le cadre des disciplines existantes. Ce calibrage vise à sécuriser des chaînes d’approvisionnement critiques sans relancer une escalade tarifaire.

Industrie et énergie : « droits de douane : 1,8% à 2,2% » s’effacent derrière des engagements massifs

Côté européen, l’engagement est radical : élimination des droits de douane sur tous les biens industriels américains et accès préférentiel pour une longue liste de produits agricoles et de la mer (fruits, légumes, produits laitiers, huiles, viande de porc et de bison, etc.). À cela s’ajoutent des achats d’énergie américaine d’une valeur attendue de 750 milliards de dollars d’ici 2028, au moins 40 milliards de dollars de puces d’IA américaines pour les centres de calcul européens, et 600 milliards de dollars d’investissements additionnels d’entreprises européennes aux États-Unis. Ces chiffres sont affichés par les deux parties et structurent l’équilibre politique du paquet.

Dans ce contexte, la Maison-Blanche présente le cadre comme un signal : « L’accord-cadre démontre concrètement notre engagement en faveur d’un commerce et d’investissements équitables, équilibrés et mutuellement bénéfiques ». Du côté de Bruxelles, le commissaire Maroš Šefčovič assume la logique industrielle : « Il s’agit d’un accord stratégique important, et nous le soutenons pleinement ». Deux déclarations qui éclairent la philosophie du texte : prévisibilité des droits d’un côté, réindustrialisation et sécurité énergétique de l’autre.

Acier, aluminium, vins : zones grises, au-delà de « droits de douane : 1,8% à 2,2%

Tout n’est cependant pas réglé. Les métaux restent hors du compromis chiffré : les États-Unis maintiennent des droits de 50% sur l’acier et l’aluminium européens, en attendant une éventuelle solution de type contingents tarifaires. Autre secteur sensible : les vins et spiritueux, non mentionnés dans la liste des exemptions MFN ; leur traitement futur fait partie des chantiers ouverts. Enfin, la réduction des droits sur l’auto n’est pas automatique : Washington la conditionne à l’avancée législative européenne.

De fait, l’ensemble reste un texte politique, mais doté d’une portée économique immédiate : environ 70% des exportations de l’Union européenne vers les États-Unis se voient assigner un plafond à 15%. Les détails techniques suivront, notamment les règles d’origine (pour s’assurer que les avantages profitent bien aux deux blocs) et la reconnaissance mutuelle des normes automobiles, que les parties « entendent accepter ». Dans l’intervalle, la logique reste conditionnelle : Washington tiendra des droits élevés sur l’auto tant que Bruxelles n’aura pas bougé sur ses propres droits, puis baissera « dès le premier jour du mois » d’une proposition formelle européenne.

Dans le détail, les nouveaux droits de douane se présentent ainsi :

Automobile et pièces détachées : 27,5% aujourd’hui, 15% à terme si l’UE dépose sa proposition de loi ; effet au premier jour du mois de ce dépôt.

Pharmaceutique, semi-conducteurs, bois d’œuvre : plafond de 15% pour les produits originaires de l’UE ; en pratique, MFN souvent nul aujourd’hui pour de nombreuses molécules génériques.

Aéronautique (avions et pièces) : MFN uniquement dès le 1er septembre 2025 (donc zéro pour l’essentiel des lignes couvertes par les disciplines sectorielles existantes).

Métaux : 50% maintenus pour l’instant, avec la perspective de TRQ bilatéraux.

Agriculture et mer : accès préférentiel européen pour des produits américains (fruits et légumes, produits laitiers, huiles, porc et bison).

Ce que cela signifie pour les entreprises

À court terme, des entreprises européennes exposées à l’auto et aux intrants électroniques sécurisent un plafond de droits – 15% – qui réduit l’incertitude par rapport aux menaces de hausses drastiques. La visibilité sur l’aéronautique et les génériques est renforcée via le MFN. Le secteur agroalimentaire américain bénéficie d’un accès préférentiel accru au marché européen.

À moyen terme, l’articulation droits/achats (énergie, IA) indiquée dans le texte rebat les cartes de l’équilibre commercial transatlantique. Les promesses d’achats d’énergie (750 milliards de dollars d’ici 2028) et de puces IA (≥ 40 milliards de dollars) impliquent des chaînes d’approvisionnement et des investissements significatifs, avec des retombées sur les coûts de production, la conformité aux normes (reconnaissance mutuelle) et la planification logistique. Reste à suivre la mise en loi côté UE pour déclencher les abaissements tarifaires américains sur l’auto, et la traduction du plafond 15% dans les textes réglementaires sectoriels américains.