Trump impose sa ligne : l’Europe prête à plier face aux 15 % de droits de douane

Le 23 juillet 2025, les négociations commerciales entre l’Union européenne et les États-Unis ont atteint un tournant majeur autour de la question des droits de douane. Ce même jour, Washington annonçait un accord commercial inédit avec le Japon, fondé sur un tarif de base de 15%. Désormais, l’exécutif européen tente d’éviter le pire : l’entrée en vigueur, au 1er août, de surtaxes de 30% sur les exportations européennes.

Le Japon en modèle : quand les droits de douane deviennent l’outil diplomatique de Donald Trump

Alors que Tokyo a accepté une refonte substantielle de ses conditions commerciales avec les États-Unis, le signal envoyé à Bruxelles est limpide. L’accord signé le 22 juillet 2025 par Donald Trump comprend un tarif unifié de 15%, en particulier sur les véhicules — ramené de 25 à 15% —, sans pour autant imposer de plafond sur les volumes d’exportation. « L’accord avec le Japon a considérablement renforcé l’espoir que l’UE puisse également parvenir à un accord commercial », ont écrit les économistes de Deutsche Bank dans une note publiée le 23 juillet.

Cette concession partielle a été présentée par Washington comme un modèle « équilibré ». Et pour cause : le président américain entend désormais dupliquer ce cadre tarifaire dans ses discussions avec Bruxelles. Comme l’a lui-même affirmé Donald Trump : « L’Europe arrive demain, et le lendemain, nous en traiterons d’autres ».

Menaces, calendriers et pressions croisées : les dessous du deal à 15%

Si la barre des droits de douane à 15% peut sembler symboliquement acceptable pour l’Union européenne, elle masque un jeu d’intimidation redoutablement calibré. Sans accord d’ici au 1er août 2025, des taxes à 30% seraient automatiquement appliquées sur une large gamme d’importations européennes à destination des États-Unis.

En coulisses, la pression monte. « L’UE s’efforce avant tout de parvenir à un résultat négocié avec les États-Unis. Des contacts intensifs au niveau technique et politique sont en cours », a reconnu un porte-parole de la Commission européenne. Les voitures, les produits agricoles, les dispositifs médicaux ou encore les aéronefs sont au cœur des négociations sectorielles.

Pour Bruxelles, il s’agirait de limiter la casse. L’UE aurait proposé de ramener à zéro son propre tarif moyen de la clause de la nation la plus favorisée (4,8%) sur certains produits stratégiques. Un geste significatif… mais humiliant.

L’arme du chantage commercial : l’UE peut-elle encore se défendre ?

Au-delà du tarif de 15 , les diplomates européens craignent un précédent juridique et politique. D’après les informations du média Axios, Trump aurait qualifié l’Union européenne de « nastier than China » (« plus méchante que la Chine ») sur le plan commercial. Cette hostilité répétée s’est traduite par une volonté de briser toute résistance européenne en multipliant les menaces de mesures unilatérales.

La réponse de Bruxelles prend forme. Le 23 juillet 2025, la Commission européenne a présenté une contre-mesure tarifaire de 93 milliards d’euros sur les importations américaines, visant notamment les secteurs sensibles du bourbon, des véhicules, et de l’aéronautique. Et pour les plus durs du Conseil, l’arme atomique s’appelle l’ACI : le nouvel instrument anti-coercition, qui pourrait — à terme — exclure certains services américains du marché européen.

Mais ces leviers restent hypothétiques. Selon Tobias Gehrke, du think tank ECFR, « l’Union européenne s’est trompée de main, bien qu’elle ait les bonnes cartes en main ». En d’autres termes, l’Europe aurait déjà perdu la bataille psychologique.

Qui gagne, qui cède ? L’Allemagne et la France divisées sur la stratégie

Si les 15% s’appliquent effectivement à la quasi-totalité des produits européens exportés, les industries les plus vulnérables sont identifiées. Le secteur automobile allemand, pilier de la balance commerciale européenne, verrait ses droits ramenés de 27,5% à 15% — un gain apparent, mais qui ne compense pas les pertes causées par la rupture de l’accord précédent (2,75%).

Quant à la France, elle milite pour une réponse plus frontale. Selon The Guardian, elle est le seul État membre à réclamer l’activation immédiate de l’ACI. Une ligne dure, minoritaire, qui révèle l’isolement stratégique de Paris.

Une Europe désunie face à une Amérique offensive

À l’heure où les chefs d’institution européens — Ursula von der Leyen et António Costa — sillonnent l’Asie pour discuter avec Pékin et Tokyo, l’absence d’un front uni face à Washington pèse lourd. L’accord nippo-américain, loin d’être une simple affaire bilatérale, redessine les marges de manœuvre mondiales.

En acceptant le seuil de 15% sans contreparties substantielles, Bruxelles risquerait d’avaliser une logique asymétrique où chaque négociation future se ferait sous la menace. Pire encore, en renonçant à appliquer immédiatement des sanctions crédibles, l’UE pourrait institutionnaliser son propre effacement.