Acheter une voiture d’occasion : une solution pratique et économique

La voiture d’occasion est un choix très pertinent pour les automobilistes ne disposant pas d’un budget conséquent. Offrant de multiples avantages, cette solution permet de trouver un véhicule bien équipé à un prix bas. Dans cet article, nous vous expliquons en quoi l’occasion se présente comme l’alternative la plus intéressante.

Pourquoi une voiture d’occasion est-elle souvent un choix judicieux ?

L’un des principaux attraits des véhicules d’occasion réside dans leur prix qui est abordable. Opter pour cette solution permet de réaliser des économies significatives, car les véhicules neufs se déprécient rapidement. Ces derniers perdent jusqu’à 20 % de leur valeur dès la première année et près de 50 % après trois ans. Dans un tel contexte, l’acquisition d’une voiture d’occasion est une aubaine, car il est possible de l’avoir à moins 20 ou 60 % de son prix d’origine.

Cette alternative est aussi intéressante, parce que le futur propriétaire a accès à un choix plus varié. Puisque le marché de l’occasion regorge de nombreux modèles, il peut trouver une auto dotée d’options bien spécifiques à des tarifs défiant toute concurrence. Enfin, les coûts d’assurance d’une voiture d’occasion sont moins élevés que ceux d’une automobile neuve, ce qui rend son acquisition plus attractive.

Les éléments à examiner avant d’acheter un véhicule d’occasion

Vous souhaitez acquérir un véhicule d’occasion ? Il est essentiel de procéder à certaines vérifications afin d’éviter toute déconvenue.

Vérifiez la carte grise et le numéro de série

Considérée comme le titre de propriété d’une automobile, la carte grise comporte le numéro de série qui est composé de 17 caractères. En général, il est inscrit sur la plaque du constructeur, le châssis, les vitres et l’ordinateur de bord. Vous avez constaté une différence entre le numéro inscrit sur la carte grise et celui indiqué sur l’automobile ? Il est préférable de renoncer à l’achat.

Consultez l’historique du véhicule

Pour vous assurer du bon état de marche d’un véhicule d’occasion, n’hésitez pas à demander le carnet d’entretien afin de vérifier que les contrôles techniques ont bien été réalisés. Pensez également à consulter les factures d’entretien pour identifier les pièces à remplacer dans un avenir proche. Ces documents permettent aussi de faire le point sur le kilométrage du véhicule.

Examinez l’automobile

L’inspection d’un véhicule d’occasion avant de l’acheter est indispensable. Vous ignorez comment le faire ? Optez pour les services d’un garagiste afin qu’il examine l’usure des pneus, la stabilité des pare-chocs, l’état des sièges et du tableau de bord, le kilométrage, les niveaux de liquides, etc.

Effectuez un test sur la route

Avant de conclure la transaction, essayez la voiture sur différents types de route et profitez de l’occasion pour tester des fonctionnalités comme le GPS, les essuie-glaces et la climatisation. Soyez attentif aux bruits suspects ainsi qu’aux vibrations anormales. Assurez-vous par ailleurs que le passage des rapports se fait de façon fluide et que la direction est stable.

Quelles sont les marques à prioriser pour l’achat de voitures d’occasion ?

Entre la recherche du modèle idéal et les vérifications techniques, l’achat d’une voiture est une démarche qui peut s’avérer complexe. Pour cette raison, nous vous présentons quelques-unes des marques à prioriser.

Citroën

Les véhicules de la marque Citroën se distinguent par leur excellente tenue de route. Parmi les modèles à privilégier figure la C3 qui est une petite citadine très polyvalente. Vous faites plutôt de longues distances ? La C4 répondra à vos exigences. Enfin, les familles nombreuses seront satisfaites avec le Berlingo qui offre un espace conséquent à ses passagers.

Renault

Proposant des modèles adaptés à tous les profils de conducteurs, le constructeur au losange est connu pour ses voitures qui allient fiabilité et coût d’entretien raisonnable. L’un des modèles phares est la Clio qui est particulièrement appréciée pour sa polyvalence. Vous souhaitez avoir plus d’espace ? Orientez-vous vers la Mégane qui est robuste et plaisante à conduire ou le Scénic qui offre plus de sécurité et de confort.

Peugeot

Cette marque emblématique qui propose des automobiles au design attractif est très prisée sur le marché de l’occasion. Un véhicule comme la 208 est à la fois maniable et dynamique. Vous êtes plutôt à la recherche d’une voiture familiale ? La 308 qui possède d’excellentes performances ainsi qu’un coût d’entretien réduit est l’idéal.

Toyota

Cette marque est mondialement connue pour proposer des véhicules dotés d’une excellente longévité. La Yaris incarne la fiabilité tout en étant maniable et économe en carburant. Toutefois, si vous êtes en quête de polyvalence, l’Auris répondra à vos besoins, notamment dans ses versions hybrides. D’autres marques telles que Volkswagen, BMW et Mercedes sont également prisées pour leurs modèles haut de gamme.

Comparez les garanties offertes par les vendeurs de voitures d’occasion

À l’achat d’un véhicule d’occasion, différentes garanties sont prévues par la loi. Ces dernières permettent de protéger l’acquéreur en cas de problèmes mécaniques non détectés à la vente.

La garantie légale de conformité

Vous souhaitez acheter une voiture d’occasion chez un professionnel ? Il est tenu de respecter les stipulations prévues dans le contrat, mais aussi les normes administratives et réglementaires. En cas de défaut de conformité après livraison, sa responsabilité est engagée. Le vendeur dispose d’un délai de 30 jours pour apporter une solution au problème.

La protection contre les vices cachés

Il se peut que vous soyez confronté à différents problèmes après l’achat de votre véhicule d’occasion. Qu’il s’agisse d’un système de freinage défectueux ou du circuit électrique qui est défaillant, n’hésitez pas à mettre en avant la garante légale contre les vices cachés qui est aussi applicable lors des transactions entre particuliers. Pour que le défaut soit pris en compte, il doit être antérieur à la vente.

La garantie commerciale

Accordée par le vendeur professionnel, cette couverture contractuelle n’est pas obligatoire. En général, elle couvre les composants mécaniques ou électriques du véhicule à l’exception de certaines pièces. Chaque vendeur est libre d’en choisir les modalités.

Conseils pour l’entretien d’une voiture d’occasion afin de prolonger sa durée de vie

Pour garantir la longévité et les performances de votre véhicule d’occasion, un entretien régulier est nécessaire. Voici quelques-unes des dispositions que nous vous recommandons de prendre :

suivez le calendrier d’entretien du constructeur,

optez pour des pièces de rechange d’origine,

prenez soin de l’extérieur et de l’intérieur.

Nous vous conseillons également de procéder à une inspection régulière de votre voiture d’occasion par un professionnel qualifié. Cela permettra d’identifier de potentielles pannes et de les réparer avant qu’elles ne s’aggravent.