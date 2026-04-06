Afrique : pourquoi les grandes puissances se disputent désormais l’influence sur le continent

Pendant longtemps considérée comme périphérique dans les équilibres géopolitiques mondiaux, l’Afrique devient aujourd’hui un terrain central de compétition entre puissances. Ressources naturelles, influence politique, sécurité et infrastructures : plusieurs acteurs internationaux cherchent désormais à renforcer leur présence sur un continent devenu stratégique dans la rivalité mondiale.

Le recul de l’influence occidentale ouvre un nouvel espace de compétition

Depuis plusieurs années, l’influence traditionnelle des puissances occidentales recule dans plusieurs régions du continent africain. Dans le Sahel notamment, les crises politiques et les coups d’État ont profondément bouleversé les alliances historiques. Plusieurs gouvernements ont remis en question leur coopération militaire avec des pays européens comme la France, marquant une rupture importante dans l’équilibre stratégique régional. Ce basculement ouvre un espace géopolitique dans lequel d’autres puissances cherchent à renforcer leur présence politique, économique et sécuritaire. L’Afrique devient ainsi un terrain de concurrence diplomatique où les gouvernements locaux disposent d’une marge de manœuvre croissante pour diversifier leurs partenariats internationaux.

La Russie et la Chine avancent leurs pions sur le continent africain

Dans ce contexte, la Russie et la Chine ont considérablement renforcé leur présence en Afrique. Pékin s’est imposé comme l’un des principaux partenaires économiques du continent grâce à des investissements massifs dans les infrastructures, les mines et les projets énergétiques. Les routes, les ports et les réseaux ferroviaires financés par la Chine transforment progressivement la connectivité économique de plusieurs régions africaines. Moscou, de son côté, privilégie une approche différente, centrée sur la coopération militaire, la sécurité et les partenariats politiques avec certains gouvernements. Ces partenariats sécuritaires sont à double sens: j’assure votre sécurité mais si vous ne le souhaitez plus mes mercenaires sur place pourraient se retourner contre vous. Cette double présence russe et chinoise modifie l’équilibre diplomatique traditionnel du continent et contribue à réduire l’influence des puissances occidentales.

Les États-Unis et l’Europe tentent de relancer leur stratégie africaine

Face à cette évolution, les États-Unis et l’Union européenne cherchent à redéfinir leur stratégie africaine. Washington et Bruxelles tentent de renforcer leurs partenariats économiques et de soutenir des projets d’infrastructures capables de rivaliser avec les investissements chinois. Plusieurs initiatives visent également à développer des coopérations dans les domaines de l’énergie, du numérique et de la transition climatique. Cependant, les pays africains cherchent désormais à éviter toute dépendance exclusive et privilégient une diplomatie multipolaire, capable de tirer parti de la concurrence entre puissances.

L’Afrique devient un espace clé de la rivalité géopolitique mondiale

L’Afrique est en train de passer du statut de périphérie géopolitique à celui d’acteur central dans les équilibres stratégiques internationaux. La croissance démographique, les ressources naturelles et les besoins en infrastructures du continent attirent désormais l’attention des grandes puissances. Dans ce contexte, la compétition pour l’influence en Afrique pourrait devenir l’un des éléments structurants de la géopolitique mondiale au cours des prochaines décennies.