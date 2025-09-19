Agriculture française : les aides européennes réduites d’environ 20 %

Depuis mi‑juillet 2025, la Commission européenne a proposé une révision profonde de la Politique Agricole Commune. À compter de 2028, l’agriculture française devraient recevoir un budget minimal d’environ 51 milliards d’euros sur sept ans, contre 65 milliards sur la période 2021‑2027, confirmant une baisse des aides pour l’agriculture.

Réorganisation de la PAC

Depuis la réforme de la PAC proposée pour 2028‑2034, la Commission assure un socle garanti d’environ 50,9 milliards d’euros de soutien au revenu agricole pour la France, ce qui en fait toujours le plus grand bénéficiaire des fonds de la PAC.

Actuellement, la France perçoit environ 9,3 milliards par an pour son agriculture dans le cadre du budget actuel 2021‑2027, ce qui fait un total de 65 milliards sur la période. La proposition à venir représente donc une réduction apparente par rapport à ce montant. Bruxelles justifie cette baisse partielle par une réorganisation de la PAC : certains fonds actuellement classés comme aides directes ou pilotés via la politique agricole seront repositionnés dans la politique de cohésion ou d’autres fonds nationaux ou régionaux, comme le rapportent nos confrères de BFMTV. Autrement dit, la comparaison entre l’ancien et le futur budget doit tenir compte des transferts et de changements d’architecture.

De combien la baisse est‑elle réelle ?

Les opposants à la réforme estiment que le budget “soutien au revenu des agriculteurs européens” proposé pour 2028‑2034, soit environ 293,7 milliards d’euros, représente une diminution de 20 % par rapport à la période précédente (qui était de 387 milliards entre 2021‑2027). La Coordination Rurale évalue la baisse propre aux aides agricoles françaises à 22 % : elle compare les 300 milliards prévus avec les 387 milliards actuels pour toute l’Europe.

En termes réels, certains experts évoquent une réduction de 34 % des subventions accordées aux agriculteurs, si l’on prend en compte l’inflation, les nouveaux coûts, et les effets de renationalisation et de plafonnement. Une autre donnée forte : selon une analyse de Farm Europe, plus de 50 % des agriculteurs français touchant plus de 5 000 € d’aides par an seraient impactés par la réduction liée à la dégressivité, et ce cela concernerait environ 73 % de la surface agricole utile française.

Pourquoi ces réductions ?

Bruxelles invoque plusieurs raisons structurelles pour justifier les baisses ou les réajustements :