Airbus dévoile son siège d’avion à 2 étages pour plus de confort – mais le niveau inférieur déjà surnommé la « zone à pets » divise les voyageurs

Le bien-être des passagers à bord des avions inquiète de plus en plus les acteurs du secteur aérien. Pour maximiser les profits, les compagnies multiplient les sièges dans la cabine et, du coup, l’espace pour étirer ses jambes se fait rare, provoquant régulièrement des plaintes. Voyager dans des conditions aussi confinées est franchement pénible, surtout avec des enfants qui crient ou qui donnent des petits coups de pied (ce qui n’aide pas du tout). Le gouvernement fédéral permet aux compagnies d’installer autant de sièges qu’elles le veulent tant que tous les passagers peuvent évacuer en 90 secondes en cas d’urgence.

Une collabo prometteuse entre Airbus et Chaise Lounge

Pour répondre à ce problème, Airbus fait équipe avec Chaise Lounge, une start-up madrilène, pour mettre au point un concept inédit : des sièges à deux niveaux. Ce design, assez audacieux, propose d’alterner des rangées surélevées et des rangées au niveau habituel. L’idée, c’est de créer plus d’espace et de confort, tout en tirant profit de la hauteur disponible dans la cabine.

Chaque rangée se trouve soit à hauteur normale, soit sur une plateforme surélevée. Ceux qui sont sur le niveau supérieur ont la possibilité d’incliner leur siège sans gêner les passagers derrière. À l’inverse, les personnes assises à la hauteur inférieure disposent de plus de place pour étendre leurs jambes, même si ça signifie se retrouver face à la tête du passager devant. Par ailleurs, ce design fait fi des compartiments à bagages en hauteur pour optimiser l’espace.

Les bons côtés et les critiques du nouveau design

Ce concept comporte plusieurs points positifs. Sur la rangée supérieure, les passagers n’ont personne juste derrière eux, ils peuvent ainsi incliner leur siège sans souci. Quant à ceux en dessous, ils bénéficient d’un espace supplémentaire pour étendre leurs jambes et peuvent même les relever un peu grâce à l’espace sous le siège de devant.

Cela dit, tout le monde n’est pas convaincu. Sur Twitter, certains voyageurs ont même qualifié la zone inférieure de « zone de pets » à cause de la proximité avec le postérieur du passager précédent (une remarque qui a bien fait rire certains). D’autres ont plaisanté en disant qu’ils se sentiraient coincés dans une « ligne de tir » et certains préfèreraient même voyager en voiture plutôt que d’essayer ce nouvel aménagement.

Alejandro Núñez Vicente, PDG et fondateur de Chaise Lounge, se défend avec force face aux critiques. Il parle de « concepts à un stade précoce » avec Airbus et envisage même de remplacer les sièges traditionnels par ce design à deux niveaux. Vicente a commencé ce projet ambitieux dès 2021, bricolant lui-même un premier prototype avec des planches avant de créer un modèle numérique accessible en ligne.

Sur LinkedIn, Vicente partage son enthousiasme : « Après 4 années passionnantes à poursuivre mon rêve d’améliorer l’expérience des passagers […] je suis très excité ». Il ajoute aussi : « C’est l’aube d’une nouvelle ère pour l’aviation commerciale ». En ce qui concerne les soucis de gaz, il répond simplement : « Les gaz en général ne traversent pas les objets solides comme les coussins ».

Le porte-parole d’Airbus confirme que Chaise Lounge travaille sur ces idées avec Airbus pour explorer des solutions innovantes dans l’aviation commerciale. Emirates, quant à elle, a montré un vif intérêt pour ce nouveau concept.