Crise de l’habillement : les commerçants indépendants ne pourront tenir la corde plus longtemps

La crise du secteur du prêt-à-porter perdure de manière alarmante. La Fédération nationale de l’habillement tire la sonnette d’alarme dans son dernier baromètre, publié le 8 avril 2025 : il est urgent que le projet de loi anti-fast fashion soit adopté pour protéger nos enseignes, et en particulier les commerçants indépendants.

Le chiffre d’affaires est en recul pour 7 indépendants sur 10

Le baromètre de la Fédération Nationale de l’Habillement confirme la tendance observée depuis plusieurs mois : 67 % des commerçants indépendants du secteur de l’habillement ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires en mars 2025, avec un recul moyen de 8,1 % par rapport à la même période en 2024. Une détérioration d’autant plus significative que le mois de mars 2024 affichait encore une croissance de 7,6 % sur un an.

Tous les segments du marché sont concernés. La mode mixte accuse la plus forte baisse avec –11 %, suivie de la mode homme (–8 %). Les catégories femme, enfant, lingerie et linge de maison enregistrent pour leur part une contraction de –5 %. Sur le plan géographique, certaines régions enregistrent des chutes supérieures à la moyenne nationale : –24 % à La Réunion, –16 % en Normandie, –14 % en Occitanie, et –13 % en Nouvelle-Aquitaine. Seule la région Provence-Alpes-Côte d’Azur présente un indicateur positif, avec +6 % en mars, à la suite d’une forte baisse en février (-24 %).

Une protection législative (toujours) absente

La Fédération Nationale de l’Habillement identifie plusieurs éléments structurels à l’origine de cette contraction. Le décalage entre les cycles commerciaux et la réalité climatique est l’un des facteurs majeurs. Mars 2025, bien que plus doux sur le plan météorologique, a été perçu comme encore hivernal, ce qui a freiné les achats liés aux nouvelles collections de printemps, déjà installées en rayons dès janvier. À cela s’ajoute une critique récurrente du calendrier des soldes, jugé inadapté : lancées trop tôt et conclues prématurément, les périodes de rabais génèrent une saturation de l’offre et une perte d’attractivité.

Mais au-delà de ces mécanismes commerciaux, la FNH alerte sur les effets délétères de la fast fashion, pointée comme une cause directe de déséquilibre du marché. Cette dernière ne manque d’ailleurs pas de rappeler que le projet de loi anti-fast fashion, visant à encadrer cette industrie et déposé fin 2023, n’a toujours pas été adopté. Le texte, actuellement examiné au Parlement, n’a pas encore franchi l’étape de la séance publique, initialement prévue au premier trimestre 2025. La Fédération Nationale de l’Habillement insiste par conséquent sur l’urgence de l’adoption dudit texte, rappelant que chaque mois de retard renforce la vulnérabilité des commerçants indépendants, en particulier ceux qui ne disposent pas des leviers financiers ou structurels des grandes enseignes.