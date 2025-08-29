Août 2025 : l’inflation ralentit à 0,9 % d’après l’Insee

Le 29 août 2025, l’Insee a diffusé ses estimations provisoires de l’évolution des prix. Elles montrent que l’inflation reste limitée, avec une augmentation annuelle de 0,9 %. Ce chiffre, en recul par rapport au mois précédent, illustre un mouvement de modération des hausses. L’indice harmonisé des prix à la consommation (IPCH), qui permet les comparaisons en Europe, s’affiche lui à +0,8 % sur un an.

Un ralentissement de l’inflation qui touche surtout les services

L’Insee explique que la baisse de l’inflation en août provient en grande partie du ralentissement des prix des services, en particulier ceux liés aux transports. Ces derniers, souvent plus élevés durant l’été, connaissent une accalmie en cette fin de saison. Résultat : la progression annuelle des prix des services passe de +2,5 % en juillet à +2,1 % en août.

Dans le même temps, les prix de l’énergie, qui avaient fortement reculé en juillet, continuent de baisser mais à un rythme moins soutenu. La diminution est de -6,2 % sur un an en août, contre -7,2 % en juillet. La baisse des tarifs des produits pétroliers explique ce mouvement. Autrement dit, si l’énergie coûte encore moins cher qu’en 2024, la chute est désormais un peu moins marquée.

Des hausses visibles dans l’alimentation et les produits du quotidien

Pour les ménages, ce sont surtout les prix alimentaires qui pèsent au quotidien. En août, l’Insee constate que l’alimentation reste sur une trajectoire stable : +1,6 % sur un an, soit exactement le même rythme qu’en juillet. Dans le détail, les produits frais progressent légèrement plus vite (+1,7 %), tandis que l’« autre alimentation » reste à +1,6 %.

Le tabac continue, lui, de renchérir sensiblement. L’Insee indique une augmentation annuelle de +4,0 %, identique à celle de juillet. Cette progression reste l’une des plus fortes parmi les postes de consommation. Enfin, les produits manufacturés affichent une baisse de -0,3 % sur un an, un recul un peu plus marqué qu’en juillet (-0,2 %). Cette catégorie comprend notamment l’habillement, l’équipement de la maison ou les articles technologiques, dont les prix varient avec les périodes de soldes et les renouvellements de gammes.

Des mouvements saisonniers qui influencent la facture des ménages

Sur un mois, les prix à la consommation augmentent de +0,4 % en août, après +0,2 % en juillet. Cette hausse mensuelle s’explique en grande partie par la fin des soldes d’été, qui entraîne un redressement des prix de l’habillement et des produits manufacturés.

Du côté de l’indice harmonisé (IPCH), les tendances sont similaires : +0,8 % sur un an, après +0,9 % en juillet, et +0,5 % sur un mois après +0,3 %. La France reste donc dans une phase de relative stabilité des prix.