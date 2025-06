Arnaque : il croyait investir dans l’or mais perd 173 000 euros

Dans le sud-ouest de la France, Jean-François, 62 ans, retraité de l’armée, marié et père d’un adolescent de 14 ans, a vu son projet d’investir dans l’or se transformer en véritable cauchemar. Séduit par les conseils de son entourage et d’articles parus dans des médias comme Forbes, il a mis de côté ses économies sur une plateforme en ligne promettant des rendements très attirants. Hélas, ce qui devait être un placement sûr s’est avéré être une arnaque bien ficelée, le laissant avec un sentiment de trahison et de honte.

Un placement alléchant qui vire au piège

Jean-François avait placé ses espoirs dans un site qui vantait dix ans d’expérience et présentait les témoignages de 4 500 investisseurs satisfaits, tout comme une escroquerie téléphonique peut tromper ses victimes. Attiré par la promesse d’une rente mensuelle de 800 euros et rassuré en apprenant que l’or était conservé en Suisse avec un certificat attesté, il a investi d’abord 40 000 euros. En l’espace de quatre mois, le total de ses investissements atteignait 173 000 euros. Les premiers versements, pour un montant de 7 000 euros, donnaient l’illusion d’une affaire fiable. Mais, au bout de huit mois, les virements s’arrêtent net.

La révélation de la supercherie a été brutale pour Jean-François lorsque le site est devenu totalement injoignable. Comme il le confie lui-même : « Pour moi, la vie était belle. Je suis tombé de haut. » La confiance qu’il avait accordée trop facilement s’est transformée en une désillusion amère.

Des répercussions sur sa vie perso et familiale

Pour lui, cette arnaque n’a pas seulement entraîné des pertes financières. Elle a aussi bouleversé sa vie de famille. Avec une épouse qui ne travaille pas et un adolescent de 14 ans à charge, la honte de la situation le ronge : « J’ai honte. J’ai une épouse qui ne travaille pas, un fils de 14 ans. Et j’en veux à ces personnes qui sont machiavéliques ».

Le spécialiste des fraudes financières, Marc Bouzy, a révélé que les certificats remis étaient faux et qu’aucun or n’était en réalité stocké en Suisse. Le site avait même usurpé l’identité visuelle d’un acteur reconnu dans le domaine pour tromper Jean-François, et bien d’autres investisseurs.

Une enquête pénale en marche

Face à cette escroquerie complexe dont le siège social se trouvait en Belgique et qui possédait de fausses antennes en Espagne, une enquête pénale a été lancée en Belgique sous la direction d’un procureur. Benoît, juriste impliqué dans l’affaire, explique : « On a commencé à examiner toutes les ramifications de cette entité ».

En France, la plainte déposée par Jean-François a été classée sans suite. Pourtant, il garde l’espoir d’obtenir justice grâce à l’enquête en Belgique. Il envisage même de se constituer partie civile afin d’obtenir un remboursement partiel : « C’est toujours très long les enquêtes… mais si ça aboutit à un remboursement… ce sera déjà une bonne chose », dit-il avec un brin d’espoir.