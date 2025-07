Arnaque téléphonique : méfiez vous aussi de ces indicatifs

Aujourd’hui, avec la place grandissante du numérique, il n’est pas évident de distinguer les vraies sollicitations commerciales des tentatives d’arnaque. Les Français se retrouvent souvent à devoir manœuvrer dans un univers où des arnaqueurs malins se servent de la technologie la plus récente pour piéger leurs victimes. Parmi ces outils, l’application OnOff se démarque en offrant des numéros temporaires, rendant la tâche encore plus corsée pour éviter les combine des filous.

OnOff et ses détournements

L’application OnOff permet d’avoir un second numéro sans qu’il soit nécessaire de se procurer une carte SIM en plus. Pratique surtout dans le cadre pro pour bien séparer vie perso et boulot, ce service se retrouve aussi entre de mauvaises mains. Des escrocs s’en servent pour monter de fausses arnaques sentimentales ou publier de bidules mensongers dans les petites annonces. La possibilité de changer de numéro en un clin d’œil rend la repérage et le signalement des fraudes bien plus galère.

Les filous profitent notamment du fait qu’OnOff peut générer des numéros qui semblent émaner de la France, facilitant l’envoi de SMS frauduleux.

Comment repérer les numéros suspects

Depuis mars 2023, l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques) a attribué à l’application OnOff certains indicatifs. Faites donc attention si vous tombez sur un numéro débutant par 06 44 66, 06 44 67, 06 44 68, 06 44 69, 07 56 8 ou 07 56 9 (ces chiffres indiquent que le numéro pourrait bien provenir de l’application). Même si ces numéros sont souvent liés à des tentatives d’arnaque, il faut noter que tous les utilisateurs d’OnOff n’ont pas de mauvaises intentions. Certains ont simplement opté pour ce service à des fins parfaitement justifiables, et il est possible que certains de ces numéros aient été attribués avant 2023 sans passer par l’application.

Nouveaux indicatifs pour les pros du démarchage

Pour aider les Français à mieux trier les appels indésirables, l’Arcep a mis en place depuis janvier 2023 un nouveau plan de numérotation. Désormais, les appels commerciaux doivent venir de numéros commençant par 01 62, 01 63, 02 70, 02 71, 03 77, 03 78, 04 24, 04 25, 05 68, 05 69, 09 48 et 09 49 (ce système permet de voir d’un coup d’œil que l’appel est à visée commerciale, ce qui peut aider à trier les appels problématiques).

Se prémunir contre les combines

Les arnaqueurs, souvent postés depuis l’étranger, usent de multiples stratagèmes pour se faire passer pour des Français, que ce soit en volant des numéros ou en utilisant des applis comme OnOff, illustrant ainsi l’usurpation d’identité.

Pour limiter le nombre d’appels indésirables, chacun peut s’inscrire sur la liste des numéros à bloquer et ainsi se faire déranger moins souvent.