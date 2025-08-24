Attention aux contrefaçons : les indices imparables pour savoir si votre Labubu est vrai

Depuis leur création en 2015 par l’artiste hongkongais Kasing Lung, les Labubu ont fait un carton mondial. Ces petites bêtes mi-lapins, mi-monstres, avec leurs dents acérées et leur look malicieux, sont issues de la série « The Monsters » créée à l’origine pour des livres pour enfants. Leur popularité ne cesse de grandir, séduisant une génération avide de nouveautés et d’originalité.

Une renommée mondiale

Les Labubu doivent beaucoup à la société chinoise Pop Mart qui a su tirer profit de leur potentiel. Sur des réseaux comme TikTok et Instagram, les vidéos d’unboxing rencontrent un franc succès et attirent un public large et varié. Des stars telles que Lisa du groupe Blackpink, Rihanna et Dua Lipa ont adopté ces mascottes, renforçant ainsi leur attrait auprès de la génération Z particulièrement fan du style kawaii, et les transformant en véritables accessoires de mode.

Une palette variée

La gamme de produits dérivés autour des Labubu est vraiment impressionnante. On retrouve ces adorables créatures sous forme de peluches, figurines, porte-clés, badges, tasses, sacs et coques de téléphone. Pop Mart lance aussi des collections saisonnières et des partenariats avec diverses marques telles que WALK BY FORTUNE, Catch Me If You Like Me ou encore la série Happy Halloween Party Series – Sitting Pumpkin. Certaines collections exclusives sont réservées à des régions spécifiques, comme Hide and Seek à Singapour, GOOD LUCKY TO YOU en Thaïlande ou Forest Fairy Tale en Chine.

Le frisson des boîtes surprises

Les Labubu se vendent surtout sous la forme de boîtes mystères (blind boxes) contenant un modèle choisi au hasard. Ce format rend l’achat encore plus excitant avec des designs allant du simple au très rare. Parmi les collections populaires, on compte l’Exciting Macaron et la série Have a Seat Series, offrant aux fans la chance de découvrir une vraie surprise à chaque ouverture.

Authenticité face aux imitations

Le succès des Labubu a aussi entraîné l’apparition d’un marché parallèle de contrefaçons, surnommées « Lafufu ». Pour s’assurer de l’authenticité d’un produit, plusieurs astuces existent : vérifier le QR Code unique sur chaque boîte mystère, observer la qualité des finitions comme des coutures régulières et un logo Pop Mart gravé. Depuis 2024, un hologramme spécifique protège l’emballage pour plus de sécurité. D’autres indices à repérer : une finition mate homogène et neuf dents caractéristiques chez les vrais Labubu.

Le tarif du phénomène

Le prix des Labubu varie selon les modèles. Les versions classiques se négocient entre 15 € et 25 €, tandis que les collections saisonnières peuvent coûter jusqu’à 35 €. Les collaborations haut de gamme voient leurs prix grimper jusqu’à 80 €, et certaines pièces collectors dépassent même les 100 €. En juin 2025, un record a été établi avec une version géante vendue pour la somme impressionnante de 132 000 €.

Où dégoter vos Labubu authentiques ?

Pour éviter les déconvenues liées aux fausses copies, il est conseillé de se rendre dans les magasins officiels Pop Mart en France, surtout en région parisienne : le POP MART Westfield Les 4 Temps Store à Puteaux, le POP MART DISNEY VILLAGE Store à Chessy, le POP MART Carrousel Du Louvre Store à Paris, le POP MART Bercy Village Store également à Paris, le POP MART 19 OPERA Store dans la capitale, et enfin le POP MART Westfield FDH Store. Vous pouvez aussi acheter en ligne via le site officiel ou l’application mobile de Pop Mart, et même sur Amazon en vous assurant de passer par la boutique officielle.

Que vous soyez un collectionneur passionné ou juste curieux de découvrir cet univers original, les Labubu s’imposent comme un véritable phénomène culturel mondial qui ne cesse d’évoluer et de conquérir toujours plus de cœurs.