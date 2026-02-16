Banque Populaire et Caisse d’Épargne : ces banques utilisent enfin le réseau CB

Le groupe BPCE prend un tournant stratégique en recentrant ses paiements mobiles sur le réseau domestique Cartes Bancaires (CB), après une période où les cartes « Visa Only » ont fait le buzz pendant les Jeux Olympiques de 2024. L’idée derrière le mouvement est de réduire la dépendance aux géants américains et de favoriser des solutions fabriquées en France. Portée par Yves Tyrode, Directeur Général Digital et Paiements du groupe BPCE, cette décision s’inscrit dans un climat de tensions économiques entre l’Europe et les États-Unis et vise aussi à diminuer les frais de transaction pour les commerçants français.

Comment la migration vers CB va se passer

Le basculement concernera d’abord les paiements mobiles des cartes cobadgées. Dès février 2026, les transactions via Apple Pay pour les clients des Banques Populaires et des Caisses d’Épargne passeront prioritairement par le réseau CB, confirme Frandroid. La démarche s’étendra ensuite à d’autres services de paiement mobile comme Google Pay et Swatch Pay d’ici fin 2026. À terme, les transactions seront routées vers les serveurs français de STET, ce qui garantit un traitement local plutôt que le transit via les États-Unis, comme c’est le cas avec Visa ou Mastercard, dans le cadre de la transformation des modes de paiement.

Historiquement, BPCE a été la première banque à lancer Apple Pay en France en 2016, à une époque où le réseau CB ne pouvait pas encore gérer ces flux techniquement, ce qui témoigne de l’évolution des paiements électroniques.

La fin annoncée des cartes « Visa Only »

Ce retour aux cartes CB annonce aussi la fin progressive des cartes « Visa Only ». À partir de fin 2027, toutes les cartes renouvelées seront cobadgées (portant à la fois le badge CB et Visa), ce qui s’inscrit dans une tendance plus large d’innovation avec les automates bancaires. Le cobadgage, adopté plus tôt par la Société Générale en 2018 puis par le Crédit Agricole en 2020, permet de réduire les frais appliqués aux commerçants français.

La Société Générale, le Crédit Agricole, la Banque Postale, le CIC et BNP Paribas ont aussi intégré les paiements CB sur Apple Pay au fil des dernières années. Cette initiative est vue comme un signal fort en faveur d’une souveraineté économique européenne, un sujet porté par Christine Lagarde.