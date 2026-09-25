Beaubleu Le Lumineux : la poésie circulaire du temps

Certaines montres donnent l’heure. D’autres redessinent notre manière de la percevoir. La Beaubleu Le Lumineux appartient à cette seconde catégorie. Avec son cadran finement texturé, son jeu subtil de lumière et surtout ses aiguilles circulaires devenues signature, elle ne se contente pas d’indiquer le temps : elle l’interprète. Derrière cette création se dévoile une maison parisienne qui revendique une vision presque artistique de l’horlogerie, où chaque seconde devient un mouvement, chaque instant une sensation.

Beaubleu : une horlogerie d’auteur, née à Paris. La maison Beaubleu voit le jour en 2017, fondée par deux passionnés aux sensibilités complémentaires : Nicolas Ducoudert-Pham, designer, et Emmanuel Georgy, stratège de marque. Dès ses débuts, Beaubleu refuse de suivre les codes établis de l’horlogerie traditionnelle. Là où la plupart des maisons reproduisent des schémas hérités, Beaubleu choisit de créer un langage propre. Une anecdote issue de leurs débuts révèle cette intention : les fondateurs expliquaient ne pas vouloir simplement produire une montre, mais proposer une expérience différente du temps, presque intime. Leur signature devient rapidement évidente : des aiguilles circulaires, inspirées autant par l’architecture que par les mouvements naturels. Cette approche transforme la lecture de l’heure en une forme de contemplation. Le temps ne s’écoule plus en lignes droites, mais en courbes, en rotations, en cycles. Dans un univers horloger souvent dominé par la tradition, Beaubleu apparaît alors comme une respiration, une maison qui ose introduire de la poésie là où règne habituellement la rigueur.

Le Lumineux : matière, lumière et émotion. Au sein de la collection B01, Le Lumineux incarne parfaitement cette philosophie. Son cadran finement rainuré capte la lumière et la diffuse avec subtilité, créant un jeu visuel presque vivant. Selon l’angle, la montre change d’expression, comme si elle réagissait à son environnement. Ce travail de texture donne une profondeur inattendue, loin des cadrans uniformes traditionnels. Le boîtier en acier poli à la main renforce cette impression de fluidité lumineuse, tandis que les cornes évidées apportent une touche architecturale audacieuse, un détail rare qui confère à la montre une silhouette reconnaissable entre toutes. Mais ce qui fascine le plus reste la manière dont les aiguilles circulaires évoluent sur ce cadran. Elles ne pointent pas simplement l’heure : elles la dessinent. Le regard ne lit plus, il suit. Limitée à seulement 125 exemplaires, chaque pièce est numérotée, renforçant le sentiment d’intimité entre la montre et son propriétaire. Dans cette montre, tout semble pensé pour créer une émotion discrète mais persistante, une élégance qui ne cherche pas à s’imposer, mais à s’installer.

Une mécanique au service d’une philosophie du temps. À l’intérieur de la Beaubleu Le Lumineux, bat un mouvement automatique Miyota 9015, reconnu pour sa fiabilité et sa finesse. Mais ici, la technique n’est jamais une finalité : elle est un support au service d’une expérience. Car cette montre ne se comprend pleinement qu’au poignet, dans la durée. Et parfois, dans le doute. Je l’ai moi-même découverte avec enthousiasme, avant de rencontrer une forme de résistance inattendue. Achetée dès sa sortie et livrée avec un fragile bracelet lisse noir avec une boucle à ardillon, elle ne me semblait pas totalement accomplie. J’ai longtemps cherché, presque obstinément, la bonne combinaison, le grain, la teinte qui viendrait révéler sa personnalité. En vain. Peu à peu, je l’ai délaissée, comme si quelque chose n’était pas encore juste. Puis, presque comme une réponse silencieuse, Beaubleu a proposé un bracelet en veau grainé gris à boucle déployante ciglée. Une évidence. Une harmonie retrouvée. Dès lors, la montre a changé de présence, de respiration même. Depuis, je la porte avec un plaisir renouvelé. Ce détail pourrait sembler anodin. Il ne l’est pas. Il rappelle que certaines montres ne s’imposent pas immédiatement : elles se découvrent, s’apprivoisent, évoluent avec nous. Et dans cette relation progressive, presque sensible, la Beaubleu Le Lumineux révèle sa véritable nature : celle d’un objet qui ne donne pas seulement l’heure, mais qui nous apprend à la ressentir.