Beaucoup de gens ne le réalisent pas, mais la loi n’impose aucun montant minimum sur votre compte : votre banquier ne vous dit pas tout

En France, le solde de son compte courant obéit à des règles et entraîne des effets pratiques qu’il vaut mieux connaître. Le rapport annuel 2024 de la Banque de France montre que les habitudes des épargnants dépendent de facteurs économiques et personnels. Les Français détiennent en moyenne environ 7 701 € sur leur compte courant, pour un montant médian proche de 1 000 €, signe de « grandes disparités ». L’inflation pèse elle aussi sur les décisions financières des particuliers.

Y a-t-il un minimum ou un maximum légal sur votre compte ?

Aucun solde minimum n’est imposé pour un compte courant en France, confirme Boursorama. On peut donc garder son compte proche de zéro, tant qu’on ne bascule pas dans le découvert. En pratique, les conditions tarifaires des banques prévoient parfois des frais d’inactivité ou incitent à souscrire une carte bancaire payante, ce qui peut faire passer le solde en négatif.

Il n’existe pas non plus de plafond légal pour les dépôts sur un compte courant. Les banques doivent en revanche exercer des contrôles, en particulier pour lutter contre le blanchiment d’argent. Elles peuvent donc réclamer des justificatifs sur l’origine des fonds lors de dépôts importants. Reste enfin la garantie des dépôts, plafonnée à 100 000 € par établissement et par client : au-delà de ce seuil, le risque augmente en cas de faillite de la banque.

Les livrets réglementés : plafonds et conseils

Les livrets d’épargne réglementée, eux, ont des plafonds précis. Le Livret A n’accepte pas plus de 22 950 € de versements, ce qui conduit certains épargnants à chercher des alternatives d’épargne. Le LDDS (Livret de Développement Durable et Solidaire) plafonne à 12 000 €, le LEP (Livret d’Épargne Populaire) à 10 000 € et le Livret Jeune à 1 600 €.

Côté gestion, mieux vaut conserver l’équivalent de 3 à 6 mois de dépenses courantes pour absorber les imprévus. Surveiller régulièrement les mouvements de son compte courant aide aussi à limiter les frais bancaires inutiles.

Que faire après avoir reçu une grosse somme ?

Recevoir une somme importante (héritage, vente d’une entreprise, gain à un jeu) soulève la question de sa gestion. Le premier réflexe conseillé est de fixer ses objectifs financiers. Une partie du capital peut aller sur des livrets sûrs comme le Livret A ou le CEL (Compte Épargne Logement), rémunéré à 1 %.

Pour faire fructifier le capital, on peut aussi viser des placements à moyen ou long terme, comme l’immobilier ou l’assurance-vie. Le PEL (Plan d’Épargne Logement) reste envisageable : versement initial obligatoire de 225 € et plafond de 61 200 €. Un conseiller en gestion de patrimoine peut aider à diversifier les placements et à répartir le risque entre classes d’actifs, secteurs et horizons.