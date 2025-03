Combien faut-il vraiment garder sur son compte courant ?

On se retrouve souvent à jongler avec nos finances, et bien gérer son compte courant, c’est vraiment utile pour garder le contrôle de son argent au quotidien. Même si ces comptes ne sont pas assujettis à des règles strictes, ils comportent quand même des avantages et des inconvénients à connaître. Cet article vous explique point par point ce qu’il faut prendre en compte pour utiliser son compte courant de manière efficace.

Pas de plafond : liberté… et pièges

Les comptes courants ne possèdent pas de plafond réglementaire (chacun peut verser la somme qu’il veut). Ça offre une grande liberté, mais il faut rester vigilant. Par exemple, en cas de faillite d’une banque, le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) protège vos avoirs jusqu’à 100 000 euros par établissement et par client. Au-delà, les sommes déposées ne sont pas couvertes, ce qui peut vous mettre en difficulté financière.

Et puis, laisser trop d’argent sur un compte courant, c’est un peu comme le laisser prendre la poussière : il ne rapporte pas d’intérêts et, avec le temps, l’inflation va le ronger petit à petit.

Combien garder sur son compte courant ?

Les pros des finances préconisent généralement de laisser sur votre compte courant l’équivalent de 3 à 6 mois de dépenses. Cela permet d’avoir de la liquidité pour les imprévus sans bloquer trop d’argent.

Par exemple, pour une personne célibataire sans enfant avec des dépenses mensuelles de 1 500 euros , il vaut mieux avoir entre 4 500 et 9 000 euros sur son compte.

, il vaut mieux avoir entre sur son compte. Pour un couple avec un enfant dont les dépenses tournent autour de 2 500 euros par mois, le montant se situerait entre 7 500 et 15 000 euros .

par mois, le montant se situerait entre . Et pour une famille nombreuse avec des frais de 4 000 euros par mois, mieux vaut viser entre 12 000 et 24 000 euros sur le compte.

Où placer l’excédent ?

Si vous vous retrouvez avec plus d’argent sur votre compte courant que ce qu’il vous faut pour vos dépenses, pensez à le faire travailler ailleurs ! Vous pouvez par exemple le glisser dans un Livret A, un LDDS (Livret de Développement Durable et Solidaire) ou même une assurance-vie (ces placements offrent souvent une petite rémunération tout en gardant votre argent en sécurité).

Pour renforcer la sûreté de vos économies, il est aussi conseillé de répartir vos fonds sur plusieurs banques, histoire d’éviter de subir une grosse perte en cas de pépin dans un établissement.

Utilisation et sécurité du compte courant

On utilise généralement le compte courant pour gérer l’argent qui rentre et sort au quotidien, surtout grâce aux cartes bancaires et aux autres moyens de paiement. Ce n’est pas vraiment une bonne idée d’y laisser une grosse somme comme 100 000 euros.

En juillet 2022, les dépôts à vue sur les comptes courants en France s’élevaient à environ 544 milliards d’euros. Actuellement, chaque ménage français possède en moyenne environ 18 430 euros sur son compte, contre 7 000 euros il y a quinze ans.

En somme, gérer son compte courant avec soin permet non seulement de protéger ses économies mais aussi d’optimiser leur utilisation jour après jour. En réfléchissant bien aux montants à conserver et en plaçant intelligemment vos excédents, vous pouvez améliorer votre sécurité financière tout en profitant des opportunités proposées par différents produits bancaires.