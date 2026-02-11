Argent liquide à la maison : ce que la loi autorise vraiment (et ce qu’elle sanctionne)

Dans un climat économique et social incertain, la Banque centrale européenne (BCE) a émis une recommandation sur la thésaurisation d’espèces à domicile. Selon elle, chaque personne devrait disposer de 70 à 100 € en liquide pour faire face aux aléas, soulignant l’importance d’avoir un accès rapide à des liquidités en cas d’urgence.

Ce que recommande la BCE

Le message de la BCE est simple : il vaut mieux avoir un peu de liquide sous la main pour les imprévus du quotidien. Pour une panne du réseau bancaire, une urgence médicale ou toute autre situation inattendue, disposer de 70 à 100 € peut permettre de tenir le temps qu’il faut. La Banque de France confirme qu’il n’existe pas de plafond légal sur la quantité d’espèces qu’une personne peut conserver chez elle. Cette précision a été donnée lors d’une interview avec le magazine Femme Actuelle, qui ajoutait que l’on peut aussi transporter des espèces librement.

Ce qui est légal et les règles pour garder des espèces

En France, la réglementation sur la détention d’espèces souligne l’importance de la transparence dans les transactions financières. En revanche, il est important de pouvoir justifier l’origine des fonds. Si des doutes surgissent sur la provenance de l’argent, le législateur demande des preuves comme des relevés bancaires ou des tickets de retrait, afin d’écarter toute suspicion de blanchiment d’argent, notamment lors de perquisitions dans le cadre d’enquêtes criminelles.

Les règles deviennent plus strictes quand on parle de transport transfrontalier d’espèces. Pour tout montant supérieur à 10 000 €, la loi oblige le déclarant à avertir les douanes, ce qui permet de limiter la fraude fiscale et le blanchiment grâce à une transmission rapide d’informations à Tracfin (le service français chargé de la lutte contre le blanchiment et la fraude financière).

Plafonds et déclarations à connaître

Pour les paiements, la France fixe un plafond de 1 000 € pour les paiements en espèces entre particuliers et professionnels. Cette limite vise à réduire l’évasion fiscale et à favoriser une meilleure traçabilité des flux financiers. Les douanes exigent une déclaration préalable pour tout déplacement d’une somme supérieure à 10 000 € en espèces au sein de l’Union européenne, via une plateforme en ligne qui simplifie la procédure.

Par ailleurs, les établissements bancaires doivent signaler toute transaction en espèces dépassant 10 000 € à Tracfin, renforçant la surveillance contre les activités illicites.

Les risques à garder du liquide chez soi

Garder de l’argent liquide à la maison peut rassurer, mais cela comporte des inconvénients : risque de vol, absence de rendement (l’argent non investi ne produit rien) et perte de valeur liée à l’inflation. Des chiffres montrent que 83 % des Français restent attachés aux espèces, et que 26 % préfèrent garder de l’argent chez eux.