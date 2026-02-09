Livret A saturé : où les Français placent leur argent sans prendre de risques ?

Le Livret A reste une référence pour beaucoup de Français qui veulent une épargne sûre et disponible. Mais quand on touche au plafond de 22 950 €, il devient impossible d’y ajouter de nouvelles sommes, même si les intérêts continuent de tomber au taux actuellement fixé à 1,7 %. Selon la Banque de France, 15 % des livrets A étaient déjà remplis. Que faire donc du surplus d’épargne ?

Les limites du Livret A et les autres livrets qui dépannent

Le Livret A, plafonné à 22 950 €, sert souvent d’épargne de précaution. Une fois le plafond atteint, les taux de rémunération courent toujours, mais on ne peut plus y verser d’argent. Selon Boursorama, plusieurs livrets permettent de rester dans un cadre sécurisé.

Le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) offre un complément avec un plafond à 12 000 €.

Le Livret d'Épargne Populaire (LEP) affiche un rendement de 3,5 % depuis le 1er février 2025, mais il est soumis à des conditions de ressources.

Les moins de 25 ans peuvent opter pour le livret Jeune.

. Pour chercher des rendements supérieurs, il existe aussi les alternatives de placement comme les super livrets ou livrets bancaires boostés, en gardant à l’esprit qu’il faut prendre en compte leur fiscalité.

Pensons au long terme : quelques orientations

Les livrets offrent de la sécurité, mais ils ne sont pas forcément la meilleure solution quand on vise la croissance sur le long terme. L’assurance-vie est une piste à considérer : elle propose différents supports, comme les fonds en euros ou d’autres unités de compte. En 2025, l’assurance-vie a connu un fort mouvement avec des cotisations atteignant 192,1 milliards d’euros, soit une hausse de 17 % en décembre par rapport à l’année précédente.

Pour les plus audacieux, investir en actions peut être intéressant, même si c’est risqué. Adopter une stratégie claire et se faire accompagner par un conseiller est fortement recommandé. Les sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) et le Plan d’Épargne Retraite (PER) sont d’autres options utiles pour diversifier son portefeuille tout en profitant d’avantages fiscaux.

Construire une stratégie d’épargne adaptée

Il est important de distinguer l’épargne de précaution des placements destinés à croître sur le long terme. Le Livret A et le LDDS conviennent pour garder une liquidité immédiate. Pour viser une progression plus marquée, le Plan Épargne en Actions (PEA) ou l’immobilier locatif peuvent être des choix pertinents : l’immobilier génère des revenus et offre une protection face à l’inflation.