Impôts 2026 : oublier cette simple case pourrait vous coûter cher cette année

Le printemps revient et avec lui la période des déclarations de revenus. Après quelques mois de répit, les déclarations reprennent et il faut garder un œil sur la case 1PB, qui peut vous faire payer moins d’impôts si elle est bien remplie.

Accéder à la déclaration et points à vérifier

Dès le 10 avril, les contribuables pourront consulter leur déclaration de revenus sur impots.gouv.fr. Pour ceux qui préfèrent le papier, les courriers commenceront à partir du 28 mars et continueront jusqu’au 24 avril. Quelle que soit la méthode choisie, vérifiez attentivement les dates importantes.

Beaucoup de données sont déjà renseignées grâce aux employeurs et aux établissements bancaires, mais des erreurs peuvent subsister, notamment sur les pourboires. Si certaines conditions sont remplies, ces sommes peuvent être défiscalisées, à condition d’être mises dans la bonne case.

Pourboires : ce qu’il faut savoir

Les pourboires, surtout pour les salariés de l’hôtellerie et de la restauration, bénéficient d’une mesure de défiscalisation. Cette disposition, adoptée en 2022 et prolongée jusqu’en 2026 par l’Assemblée nationale, prévoit que ces sommes puissent être exonérées d’impôt. Pour en profiter, les pourboires doivent être déclarés dans la case 1PB et non dans la case 1AJ, qui est souvent utilisée par erreur, explique le magazine Marie France.

Pour que l’exonération s’applique, les pourboires ne doivent pas dépasser 20 % de la rémunération totale du salarié, et le salarié ne doit pas percevoir plus de 1,6 fois le SMIC par mois. Les pourboires peuvent être reçus en espèces ou par carte bancaire, et la défiscalisation s’applique même s’ils sont redistribués par l’employeur.

Les erreurs à éviter

Une erreur fréquente vient des employeurs qui, par inadvertance, intègrent les pourboires dans les revenus imposables en les mettant dans la case 1AJ. Pour éviter une hausse injustifiée de l’imposition, retirez ces montants de la case incorrecte et reportez-les dans la case 1PB.

Examinez aussi les autres déductions possibles, comme celles de la case 2CA, qui concernent les frais liés à la gestion d’un compte-titres ou d’un PEA (Plan d’épargne en actions). Ces frais incluent la garde des titres et l’encaissement de dividendes, mais n’incluent pas les frais de tenue d’un compte courant.