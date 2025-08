Bière : qui la produit et qui la boit en Europe ?

En 2024, l’industrie brassicole européenne a connu un regain d’activité notable. Selon les chiffres d’Eurostat relayés par Format Research le 1er août 2025, la production totale de bière au sein de l’Union européenne a atteint 34,7 milliards de litres, tous types confondus, marquant une dynamique positive qui témoigne de la résilience et de la capacité d’adaptation de ce pan industriel emblématique.

L’Allemagne, l’incontestée reine de la bière

L’architecture du secteur reste inchangée : l’Allemagne conserve la première place parmi les producteurs européens, avec 7,2 milliards de litres brassés, soit 22,2 % de la production totale de l’UE. Un volume stable par rapport à l’année précédente, illustrant la solidité de l’écosystème brassicole allemand, adossé à une tradition centenaire et une diversité d’acteurs, allant des grands groupes aux microbrasseries régionales.

L’Espagne (4,0 milliards de litres) et la Pologne (3,4 milliards de litres) suivent à bonne distance, confirmant la prééminence de l’Europe centrale et occidentale sur ce marché. Les Pays-Bas et la Belgique ferment la marche du top 5.

Hausse des bières à faible teneur en alcool

Si la progression de la bière alcoolisée demeure modérée en 2024 (+0,6 %), celle des bières faiblement alcoolisées ou sans alcool s’est distinguée, avec une croissance à deux chiffres (+11,1 %), illustrant la mutation des goûts et des comportements de consommation.

La recherche de produits plus légers et compatibles avec une vie saine se fait sentir dans toute l’Europe, incitant les brasseurs à multiplier les innovations et à élargir leurs gammes. Le marché des bières sans alcool, jadis de niche, devient aujourd’hui un moteur d’expansion, aussi bien dans les grandes surfaces que dans la restauration.

Un commerce international structuré autour de hubs logistiques

Les échanges intracommunautaires et vers l’extérieur de l’UE traduisent la vitalité d’un secteur fortement exportateur. En 2024, les Pays-Bas demeurent les champions de l’exportation, avec 1,5 milliard de litres de bière expédiés à l’étranger, même si ce chiffre accuse une baisse de 12 % par rapport à l’an passé. L’Allemagne et la Belgique se positionnent juste derrière, chacune avec 1,4 milliard de litres.

Du côté des importations, la France reste le principal marché de destination avec 0,8 milliard de litres importés en 2024. L’Italie, l’Espagne et l’Allemagne suivent. Ce rôle pivot s’explique par une diversité d’offres sur le marché hexagonal, un goût croissant pour les bières internationales et le dynamisme des grandes enseignes de distribution.