Boeing : recours aux sous-traitants face à une grève qui paralyse ses sites

Le 4 août 2025, plus de 3 000 employés de Boeing ont entamé une grève après avoir rejeté une proposition de contrat incluant une augmentation salariale de 20 % sur quatre ans et une prime de 5 000 dollars. Face à l’échec des négociations, Boeing a déclenché son plan de gestion de crise, recrutant des ouvriers permanents et préparant désormais le recours à des sous-traitants pour maintenir sa production, ce qui illustre la complexité de la gestion des conflits sociaux dans le secteur aéronautique et militaire.

Les enjeux de la grève pour Boeing

Cette grève, qui dure depuis plus de deux mois, touche des programmes stratégiques tels que les F‑15, F‑18, le T‑7 Red Hawk et le drone MQ‑25, précise Le Figaro. Selon Dan Gillian, responsable de Boeing Air Dominance, « au vu des actions de la direction du syndicat ces dernières semaines, cette grève pourrait continuer pendant des semaines et même des mois », rapporte BFMTV.

Les retards de production risquent d’affecter les livraisons aux forces armées américaines et à leurs partenaires internationaux. Chaque semaine supplémentaire de grève représente des milliers d’heures de travail perdues et un impact direct sur les contrats gouvernementaux, soulignant la vulnérabilité de Boeing face à un conflit social prolongé.

Sous-traitance : solution temporaire ou risque durable ?

Pour répondre à l’urgence, Boeing a identifié des tâches pouvant être réalisées « plus efficacement par des tiers », c’est-à-dire par des sous-traitants, afin de ne pas interrompre complètement la production. Si cette décision permet de limiter les perturbations à court terme, elle pourrait accentuer les tensions avec le syndicat, qui a déjà rejeté trois propositions de contrat depuis le début du conflit, relève Boursorama.

Historiquement, l’usage de sous-traitants pendant les grèves chez Boeing a été un point de friction. Lors de la grève de 2008, l’entreprise avait dû réduire la sous-traitance sur le 787 Dreamliner pour apaiser le conflit, démontrant que cette stratégie comporte des risques à long terme.

Conséquences économiques et perspectives

La grève a un impact direct sur les finances des grévistes et de l’entreprise. Les ouvriers ont perdu en moyenne 18 000 dollars de salaires non perçus depuis le début du mouvement. Pour Boeing, les retards de production sur des programmes militaires critiques pourraient affecter la livraison de matériels et la satisfaction des contrats gouvernementaux, entraînant des coûts supplémentaires.

La direction doit trouver un équilibre délicat entre continuité de production et gestion des relations sociales. Le recours aux sous-traitants, bien que temporairement efficace, pourrait remodeler durablement la relation entre Boeing et son personnel, ainsi que la perception du public sur la gestion des conflits dans l’entreprise.