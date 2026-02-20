Bonne nouvelle inattendue : ces Français ne paieront pas la taxe foncière en 2026

En 2026, la taxe foncière risque de peser plus lourd pour beaucoup de propriétaires français. Entre une inflation qui traîne et la révision des bases foncières, les recettes locales augmentent. Mais heureusement, des règles d’exonération et de dégrèvement offrent un peu de répit à certains profils, notamment chez les retraités et les ménages aux revenus modestes.

Ce qui a changé récemment

En 2024, la taxe foncière a augmenté de 3,9 %, puis de 1,7 % en 2025, et enfin plus modérément de 0,8 % en 2026. Ces chiffres (rapportés par Notre Temps) traduisent une hausse du coût pour les propriétaires en France. Près de 33 millions d’entre eux pourraient voir leur note s’alourdir, un enjeu important pour les retraités et les ménages modestes qui sont souvent les plus touchés.

Plusieurs acteurs interviennent dans l’administration de ces taxes. Bercy (le ministère de l’Économie) explique régulièrement que ces taxes financent directement les services publics. L’AdCF rappelle, de son côté, que même en cas d’exonération de taxe foncière, la revalorisation de la TEOM reste due.

Qui peut en bénéficier ?

Certains foyers peuvent obtenir un allégement total. Sont concernés notamment les personnes âgées de 75 ans ou plus au 1er janvier 2026 : elles peuvent être exonérées complètement de la taxe foncière sur leur résidence principale, à condition que leur revenu fiscal de référence (RFR) reste en dessous des plafonds fixés. L’exonération s’applique dès qu’au moins une personne du couple remplit la condition d’âge.

Les bénéficiaires de l’ASPA (environ 700 000 personnes) et de l’ASI sont automatiquement exemptés du fait de leurs faibles ressources, tout comme les titulaires de l’AAH, sous réserve qu’ils respectent les limites de RFR. Les retraités vivant en EHPAD peuvent, eux, garder l’exonération totale pour les retraités sur leur ancien logement si celui‑ci reste totalement inoccupé.

Le dégrèvement de 100 € et autres avantages

Les propriétaires âgés entre 65 et 75 ans peuvent voir un dégrèvement automatique de 100 € appliqué à leur taxe foncière, si leur RFR ne dépasse pas les plafonds prévus. Bonne nouvelle : cette réduction se fait sans démarche particulière, l’administration fiscale se servant des informations issues des déclarations de revenus 2025.

Si les difficultés persistent, il existe aussi un mécanisme de plafonnement de la taxe foncière à 50 % des revenus, pensé comme un filet pour les propriétaires aux ressources limitées. C’est une autre option pour réduire la charge fiscale.

Plafonds de revenu et comment ça s’applique

Les plafonds de RFR pour bénéficier d’une exonération totale en 2026 sont les suivants : 12 793 euros pour une part fiscale, 19 626 euros pour un couple, avec une majoration de 3 416 euros par demi‑part supplémentaire. Ces montants sont réajustés chaque année pour tenir compte de l’inflation.

En principe, toutes ces exonérations sont appliquées automatiquement, sur la base des informations déclarées pour l’année précédente. Il reste cependant recommandé de vérifier son avis de taxe foncière dès qu’il est disponible en ligne, sur impots.gouv.fr. Si un avantage dû n’a pas été pris en compte, une réclamation peut être faite soit en ligne, soit par courrier.