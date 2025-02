Bons résultats et optimisme : Fnac Darty voit rose

Fnac Darty clôture l’année sur une dynamique positive. Grâce à une stratégie axée sur le numérique, les services et le marché de la seconde main, le groupe a su tirer son épingle du jeu malgré un contexte économique tendu. Il mise désormais sur l’intelligence artificielle et l’international pour accélérer sa croissance en 2025.

Un exercice 2024 positif pour Fnac Darty

Malgré un marché de l’électronique et de l’électroménager en recul, Fnac Darty a réussi à stabiliser son chiffre d’affaires en 2024. Le groupe a enregistré une progression de 0,2 % à données comparables, atteignant près de 8 milliards d’euros de revenus. Son résultat opérationnel, en hausse de 6 % sur un an, s’établit à 182 millions d’euros.

Le plan stratégique « Everyday », lancé il y a quatre ans, a porté ses fruits. Fnac Darty a mis l’accent sur le numérique, les services comme la réparation et le marché de la seconde main. Ces choix lui ont permis de résister à un contexte délicat, notamment marqué par le fort recul des ventes de Nature et Découvertes, acquis en 2019.

En France, qui représente plus de 80 % de ses ventes, le groupe a enregistré une légère hausse de 0,3 %, alors que le marché global du secteur a reculé de 2 %, selon la Banque de France. « Nous avons réussi à faire progresser notre activité dans un marché en difficulté, ce qui est très satisfaisant », souligne Enrique Martinez, directeur général de Fnac Darty depuis 2017. « Nous arrivons à décorréler nos performances de l’environnement dans lequel nous évoluons. »

Un tournant vers l’international et l’intelligence artificielle

Fort de ces résultats, Fnac Darty aborde 2025 avec un certain optimisme. Le groupe mise sur la reprise du marché immobilier, propice aux achats d’équipements pour la maison, ainsi que sur l’arrivée de nouveaux produits intégrant l’intelligence artificielle. « Quelque chose est peut-être en train de se retourner », estime Enrique Martinez, confiant dans la capacité de l’entreprise à tirer profit de ces dynamiques.

Une autre étape clé a été franchie fin 2024 avec l’acquisition de l’enseigne italienne Unieuro pour 249 millions d’euros. Cette opération majeure fait de l’Italie le deuxième marché du groupe, derrière la France et devant l’Espagne. Fnac Darty devrait ainsi approcher les 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2025.

Le distributeur prévoit une croissance de 5 % de son résultat opérationnel courant (hors Unieuro et billetterie) et dévoilera en juin sa nouvelle feuille de route pour les trois à cinq prochaines années. L’Italie jouera un rôle central dans cette stratégie, tout comme les services, qui représentent désormais 15 % du chiffre d’affaires. « Nous ne nous interdisons pas de nouvelles opérations de croissance externes, ce que nous permet notre bilan très sain », précise Enrique Martinez.

Avec plus de 11 millions d’abonnés et d’adhérents, Fnac Darty peut s’appuyer sur une base de clients fidèles pour continuer son expansion. Entre transformation digitale, expansion internationale et nouvelles opportunités liées à l’IA, le groupe aborde 2025 avec de solides perspectives.