Bail de location : quatre modifications majeures entrent en vigueur ce 1er octobre 2026

Un nouveau contrat type pour tous les baux signés à partir d’octobre

Depuis le 1er octobre 2026, propriétaires et locataires signent un contrat de location profondément remanié. Le décret n° 2026-596 du 6 juillet 2026, publié au Journal officiel le lendemain, impose en effet un nouveau modèle de bail pour toutes les locations vides et meublées conclues ou renouvelées à compter de cette date. Cette refonte intervient après trois années d’incohérence entre le formulaire officiel et les règles législatives adoptées entretemps, notamment la loi du 27 juillet 2023 contre l’occupation illicite des logements.

Contrairement aux idées reçues, cette réforme n’octroie aucun droit nouveau aux bailleurs. Comme le souligne une analyse du décret, « aucune des nouveautés ne crée de droit nouveau pour le bailleur : le décret recopie dans le modèle des règles que la loi posait déjà. » L’objectif consiste plutôt à harmoniser le document contractuel avec l’arsenal juridique existant, tout en facilitant la gestion quotidienne de la relation locative. Les baux en cours au 1er octobre 2026 conservent leur validité sans qu’aucun avenant ne soit requis, selon les précisions apportées par plusieurs sources spécialisées.

La clause résolutoire pour impayés devient obligatoire

Premier changement d’importance : l’intégration systématique d’une clause résolutoire en cas d’impayé de loyer. Depuis la loi du 27 juillet 2023, cette disposition s’imposait déjà à tous les contrats de location, mais le formulaire officiel ne la mentionnait pas explicitement. Le nouveau bail type corrige cette anomalie en détaillant précisément la procédure applicable. Lorsqu’un locataire ne règle pas son loyer, le propriétaire doit d’abord faire délivrer un commandement de payer par un commissaire de justice. Ce document accorde au locataire un délai de six semaines pour s’acquitter de sa dette. Passé ce laps de temps sans régularisation, le bail est résilié de plein droit.

Toutefois, cette résiliation automatique ne signifie nullement une expulsion immédiate. « Résiliation de plein droit ne signifie pas expulsion automatique ! Si le locataire ne règle pas sa dette après le délai légal de 6 semaines, le propriétaire doit ensuite passer par un juge pour obtenir son départ », rappelle une source documentaire. Le juge des contentieux de la protection peut même accorder au locataire un délai de paiement pouvant atteindre trois ans maximum après constatation de la résiliation. Cette procédure encadrée vise à accélérer le traitement des impayés tout en préservant les garanties judiciaires des occupants en difficulté financière.

Un numéro de téléphone portable pour prévenir les litiges

Deuxième innovation : l’ajout d’un champ facultatif permettant au propriétaire et au locataire d’inscrire leur numéro de téléphone portable dans le contrat. Cette mesure, à première vue anodine, répond à une logique de prévention des conflits. « Un retard de loyer vient souvent d’un changement de banque ou d’un décalage d’aide au logement, et un simple appel téléphonique suffit parfois à régler la situation », indique une analyse du nouveau bail. En facilitant la communication directe entre les parties, cette option peut éviter l’enclenchement de procédures judiciaires coûteuses et chronophages.

Ni le bailleur ni le locataire ne sont contraints de renseigner ce champ. La mention reste optionnelle et relève du libre choix de chacun. Néanmoins, dans un contexte où les agences immobilières multiplient les outils numériques de gestion locative, cette possibilité s’inscrit dans une tendance plus large de digitalisation des relations contractuelles. Elle offre également une alternative pragmatique aux courriers recommandés, dont les délais postaux peuvent retarder la résolution de situations simples.

La servitude de résidence principale s’invite dans le bail meublé

Troisième modification substantielle : l’introduction d’une clause facultative relative à la servitude de résidence principale dans les zones tendues. Issue de la loi du 19 novembre 2024 sur les meublés de tourisme, cette disposition autorise certaines communes à délimiter dans leur plan local d’urbanisme (PLU) des secteurs où les logements meublés doivent servir de résidence principale au locataire. Concrètement, cette règle s’applique aux communes où le taux de résidences secondaires dépasse 20 % du parc immobilier total.

Lorsqu’une telle servitude existe, le nouveau contrat type prévoit une clause spécifique permettant au propriétaire de résilier le bail si le locataire n’occupe pas effectivement le logement comme résidence principale. La procédure suit un schéma identique à celui de la clause résolutoire pour impayés : après mise en demeure restée sans effet pendant un mois, le bail est résilié de plein droit. Cette mesure vise à lutter contre la prolifération des locations touristiques de courte durée, qui contribuent à la pénurie de logements dans les zones attractives. Selon les données de la loi de 2024, plusieurs dizaines de communes françaises, principalement situées en zones littorales et montagnardes, remplissent désormais les critères d’application.

Trois clauses de résiliation facultatives prérédigées

Le décret enrichit également le contrat type de trois clauses de résiliation facultatives que le propriétaire peut choisir d’activer lors de la signature. La première concerne le défaut d’assurance habitation du locataire : si ce dernier ne souscrit pas ou ne renouvelle pas son assurance, le bailleur peut, après mise en demeure infructueuse d’un mois, engager la résiliation. La deuxième porte sur les troubles de voisinage : en cas de nuisances répétées et constatées, le propriétaire dispose d’un fondement contractuel pour mettre fin au bail. La troisième, déjà évoquée, concerne le non-respect de l’obligation de résidence principale dans les secteurs soumis à servitude.

Ces clauses prérédigées simplifient la rédaction des contrats tout en clarifiant les droits et obligations de chacun. Leur caractère facultatif impose toutefois au bailleur de les cocher explicitement lors de la signature, faute de quoi elles ne s’appliquent pas. Cette architecture contractuelle reflète une volonté d’équilibrer flexibilité et sécurité juridique, en permettant aux propriétaires d’adapter le bail à leur stratégie locative sans imposer un cadre unique à toutes les situations.

Des impacts différenciés selon les profils de bailleurs

Pour les propriétaires bailleurs, ces évolutions impliquent une vigilance accrue lors de la rédaction des contrats. Les agences immobilières et les plateformes de gestion locative ont déjà mis à jour leurs formulaires numériques, comme le confirment plusieurs articles de presse spécialisée publiés début octobre. Les particuliers gérant directement leur bien doivent quant à eux télécharger le nouveau modèle officiel sur le site Service-Public.fr ou consulter un professionnel pour éviter tout vice de forme.

Du côté des locataires, la clause résolutoire obligatoire renforce théoriquement la rapidité des procédures d’expulsion, mais les garanties judiciaires demeurent intactes. Le juge conserve en effet son pouvoir d’appréciation et peut accorder des délais substantiels en fonction de la situation personnelle de l’occupant. Par ailleurs, la possibilité de communiquer directement avec le propriétaire via téléphone portable peut s’avérer bénéfique pour résoudre rapidement les malentendus administratifs, comme les retards de versement des aides au logement.

Une réforme de cohérence plus que de rupture

Au-delà des aspects techniques, cette réforme illustre la difficulté pour le cadre réglementaire de suivre le rythme des évolutions législatives. Entre 2015, date du premier décret fixant les modèles de contrat type, et 2026, plusieurs lois ont modifié les règles applicables aux baux d’habitation sans que le formulaire officiel ne soit actualisé. Cette situation a généré une insécurité juridique pour les acteurs du marché locatif, contraints de compléter manuellement les contrats pour les mettre en conformité.

Désormais, le nouveau bail type offre un cadre unifié et à jour, susceptible de limiter les contentieux nés d’erreurs de rédaction. Reste à savoir si ce modèle résistera aux prochaines évolutions législatives ou s’il faudra attendre à nouveau plusieurs années avant une nouvelle mise à jour. Pour l’heure, propriétaires et locataires disposent d’un outil contractuel clarifié, dont l’efficacité dépendra largement de la manière dont les tribunaux interpréteront les nouvelles clauses dans les mois à venir. Une chose est certaine : le 1er octobre 2026 marque un tournant dans la standardisation des relations locatives en France, avec des conséquences pratiques qui se mesureront sur le terrain au fil des signatures de baux.