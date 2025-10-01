Budget américain expiré : les États-Unis plongent dans un shutdown majeur

Depuis le 1er octobre 2025, l’administration américaine fait face à un shutdown après l’expiration du budget. Les désaccords persistants entre démocrates et républicains ont empêché l’adoption d’un financement, créant une situation inédite qui menace directement la stabilité économique et la confiance des marchés.

Le Congrès face à l’impasse budgétaire

Les négociations sur le budget ont échoué à quelques heures seulement de l’échéance. Reuters rapporte que la proposition républicaine de financement temporaire a été rejetée par les démocrates au Sénat. L’expiration du budget a automatiquement déclenché le shutdown, suspendant de nombreux programmes fédéraux non essentiels.

Les tensions concernent surtout les dépenses sociales et la santé. Chuck Schumer a déclaré : « Les républicains font peser des coûts énormes sur les ménages américains », rapporte L’Express. Donald Trump a averti que certaines mesures pendant le shutdown pourraient avoir « des conséquences irréversibles », cite le Wall Street Journal. Cette division met en évidence le fossé politique sur la gestion du budget et des priorités nationales.

Des services fédéraux touchés et des chiffres inquiétants

Le CBO indique que 750 000 fonctionnaires seront mis en congé sans solde, dont 11 000 employés de la FAA. Dans le secteur de la santé, 41 % du personnel du HHS, 64 % du CDC et 75 % du NIH sont concernés. La recherche et la surveillance médicale sont fortement perturbées, tandis que certains services essentiels comme l’USPS et les prestations sociales continuent de fonctionner.

Ces interruptions risquent d’avoir un effet domino sur l’économie. Chaque semaine de shutdown pourrait réduire le PIB américain de 0,2 point, relève HuffPost. L’expiration du budget affecte non seulement les salariés fédéraux mais aussi les marchés financiers et la confiance des investisseurs, accentuant l’incertitude sur la stabilité économique des États-Unis.

Les répercussions économiques et politiques

L’impact du shutdown se fait sentir au-delà des services fédéraux. Les entreprises privées, les projets de recherche et les chaînes logistiques dépendent des financements fédéraux, et l’arrêt du budget entraîne un ralentissement de leurs activités. Selon TF1 Info, l’incapacité à voter un budget reflète une instabilité politique qui pourrait peser sur l’économie à moyen terme.

Politiquement, cette expiration du budget illustre la polarisation croissante entre républicains et démocrates. Les négociations budgétaires mettent en évidence un conflit structurel : comment financer le gouvernement tout en maintenant l’équilibre entre priorités sociales et contraintes fiscales. Selon Courrier International, cette impasse risque de prolonger le shutdown et d’affaiblir la crédibilité des États-Unis auprès des marchés internationaux.