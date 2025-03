Budget de la défense : s’élèvera-t-il bientôt à 100 milliards d’euros ?

Face aux nouvelles menaces internationales et aux évolutions géopolitiques, la France doit-elle investir 100 milliards d’euros par an dans sa défense d’ici 2030 ? Cette proposition, portée par le ministre des Armées Sébastien Lecornu, suscite autant d’adhésion que d’interrogations.

Le 9 mars 2025, dans une interview accordée à La Tribune Dimanche, Sébastien Lecornu a plaidé pour une augmentation massive du budget de la défense, visant à atteindre 100 milliards d’euros par an d’ici 2030.

Un contexte géopolitique qui pousse à la réévaluation des besoins

L’évolution du paysage géopolitique international justifie, selon le gouvernement, un renforcement des capacités militaires françaises. La guerre en Ukraine a mis en lumière la nécessité d’une armée bien équipée, capable de tenir sur la durée face à un conflit de haute intensité. L’Union européenne a renforcé ses engagements en matière de défense, mais la dépendance à l’OTAN et aux États-Unis reste forte.

Les États-Unis, qui restent la première puissance militaire mondiale avec un budget dépassant 850 milliards d’euros, ont réaffirmé leur soutien à l’Europe. Toutefois, le débat sur une possible réduction de leur engagement pousse plusieurs pays européens à revoir leur stratégie. L’Allemagne, qui a longtemps privilégié une posture de retenue, a annoncé en 2022 un fonds spécial de 100 milliards d’euros pour moderniser ses forces armées et renforcer ses engagements au sein de l’OTAN. La France, de son côté, défend une approche plus autonome, misant sur sa force de dissuasion nucléaire et ses capacités de projection indépendantes.

Dans ce contexte, la proposition de Sébastien Lecornu vise à garantir que l’armée française puisse répondre aux défis de demain. Cela inclut l’augmentation des stocks de munitions, la modernisation des blindés et des avions, ainsi que l’accélération du développement de technologies de pointe, notamment dans le domaine de la cyberdéfense et de l’espace.

Les priorités identifiées pour un budget à 100 milliards d’euros

Si la France veut atteindre cet objectif budgétaire, encore faut-il savoir comment cet argent serait dépensé. Le gouvernement identifie plusieurs axes majeurs d’investissement.

Tout d’abord, la modernisation du matériel militaire apparaît essentielle. Les conflits récents ont montré l’importance de disposer de stocks suffisants et de technologies avancées. L’armée de Terre a besoin de nouveaux véhicules blindés et d’un renforcement de ses capacités en artillerie, notamment avec les canons CAESAr, déjà largement utilisés par l’Ukraine. L’armée de l’Air doit accélérer le développement du SCAF (Système de Combat Aérien du Futur) pour maintenir une supériorité aérienne face aux grandes puissances. De son côté, la Marine nationale cherche à renforcer ses capacités de projection avec de nouvelles frégates et un second porte-avions.

L’intelligence artificielle et la guerre électronique font également partie des priorités. L’essor des drones autonomes et des systèmes de communication ultra-sécurisés impose d’importants investissements en recherche et développement. Enfin, l’espace devient un domaine clé : le gouvernement souhaite renforcer la surveillance par satellite et développer des capacités de défense en orbite, un secteur où la compétition avec des pays comme la Chine et les États-Unis s’intensifie.

Un défi budgétaire de taille pour l’État

Atteindre 100 milliards d’euros par an suppose une hausse significative du budget de la défense, qui s’élève actuellement à 50,5 milliards d’euros. La trajectoire prévue par la Loi de programmation militaire vise déjà 68 milliards d’euros en 2030, mais une telle augmentation nécessiterait des financements supplémentaires conséquents.

Le gouvernement se veut rassurant en affirmant que cet effort serait étalé sur plusieurs années et financé en partie par des gains économiques liés au secteur de la défense. En effet, l’industrie de l’armement représente aujourd’hui plus de 200 000 emplois en France et contribue à la balance commerciale grâce aux exportations. Toutefois, cette hausse budgétaire pourrait aussi nécessiter des arbitrages, notamment en matière de dépenses publiques.

Si l’exécutif refuse d’évoquer une hausse des impôts pour financer cet effort, la question d’une réallocation des ressources se pose. Cela pourrait se traduire par une réduction des dépenses dans d’autres secteurs, une stratégie qui pourrait se heurter à l’opposition de nombreux acteurs politiques et économiques.

Un débat politique et sociétal encore ouvert

L’augmentation du budget militaire fait l’objet d’un débat au sein de la classe politique et de l’opinion publique. D’un côté, les partisans de cette mesure soulignent que la sécurité nationale doit être une priorité absolue. Selon eux, l’évolution des conflits récents prouve que la France doit être prête à faire face à des menaces plus complexes et à des guerres de haute intensité. Ils mettent également en avant le rôle stratégique de l’industrie de défense dans l’économie et l’innovation.

D’un autre côté, certains s’inquiètent des conséquences budgétaires d’un tel investissement. Pour une partie de la classe politique, notamment à gauche, la priorité devrait être donnée aux secteurs sociaux et aux services publics. D’autres estiment que cette augmentation ne garantit pas nécessairement une meilleure efficacité opérationnelle et que la priorité devrait être d’optimiser les dépenses existantes.

À l’échelle européenne, cette ambition française suscite également des interrogations. Tandis que l’Allemagne et d’autres pays renforcent leur armée sous l’égide de l’OTAN, la France continue de prôner une défense européenne plus indépendante. Or, cette stratégie impose des investissements conséquents dont la répartition entre les différents pays reste incertaine.