Budget de l’État : les Français sont plus pragmatiques que le gouvernement

Le budget 2025 s’annonce crucial pour l’avenir économique de la France. Face à une dette publique atteignant 113 % du PIB (3 200 milliards d’euros) et des dépenses étatiques annuelles s’élevant à 1 500 milliards d’euros, un sondage de l’Observatoire Hexagone, réalisé en partenariat avec l’IFOP et relayé par Les Échos, dévoile une vision très pragmatique des Français.

Un recentrage sur les fonctions régaliennes

Le sondage de l’Observatoire Hexagone, basé sur un échantillon de 2 000 personnes, met en lumière le pragmatisme des Français à l’égard de ce que seraient leurs priorités budgétaires. Première révélation : ces derniers souhaiteraient recentrer les dépenses de l’État sur ses fonctions régaliennes et sur l’environnement, tout en rééquilibrant les postes sociaux.

Les Français placent en effet la sécurité, la défense et la justice en tête de leurs priorités. Ces fonctions régaliennes représentent seulement 6 % des dépenses publiques, alors que pour les Français, il s’agit du premier poste prioritaire pour l’État. Le budget idéal imaginé par les citoyens serait trois fois plus élevé que celui d’aujourd’hui, autrement dit, il passerait à 22 % de la part totale des dépenses de l’État. Concrètement, cela se traduirait par une hausse de 90 milliards d’euros pour le budget de la sécurité publique, ce qui le ferait ainsi passer à 144 milliards d’euros, contre 54 milliards actuellement. Le budget de la Défense passerait, pour sa part, à 67,4 milliards d’euros, et celui de la Justice à 35,5 milliards d’euros (soit le double du montant qui lui est actuellement alloué).

L’environnement, une priorité montante

Le climat et la transition écologique s’imposent également comme une des grandes priorités pour les Français.

70 % des répondants au sondage en effet souhaiteraient que l’État investisse davantage dans la transition écologique, la transition énergétique, la lutte contre le réchauffement climatique ou encore la protection des écosystèmes. Ils feraient ainsi passer de 67 milliards à 94 milliards le budget qui lui est destiné.

Des coupes budgétaires

La réduction de la dette publique constitue une des principales inquiétudes des Français (pour 48 % d’entre eux). De fait, ces derniers sont favorables au doublement des ressources allouées à son remboursement, ce qui les ferait passer de 53 à 123 milliards d’euros.

Comme évoqué précédemment, les priorités budgétaires des Français reflètent une vision qui se veut avant tout pragmatique, ce qui implique des sacrifices selon eux, notamment dans les dépenses sociales. Les Français envisageraient ainsi de réduire le budget des retraites à 344 milliards d’euros, soit une coupe de 200 milliards. La protection sociale, qui inclut le chômage et les aides familiales, subirait également une baisse de 85 milliards pour atteindre 179 milliards. Le secteur de la santé, quant à lui, bien que moins touché, verrait son budget ramené à 323 milliards par an. Ces ajustements traduisent la volonté des citoyens de recentrer les dépenses sociales sur les besoins essentiels.

Enfin, les postes jugés moins prioritaires qui ressortent de ce sondage sont : les loisirs, la culture et les aides internationales. Les aides économiques et militaires à l’étranger subiraient une réduction de 56 %, tombant à 9 milliards d’euros. De même, les budgets pour les loisirs et la culture seraient réduits de 26 %, s’établissant à 29 milliards. Un sondage qui a de quoi donner des idées au gouvernement, et ce d’autant plus que celui du 28 novembre 2024 de l’Ifop Fiducial pour Sud Radio indiquait que 2 Français sur 3 sont défavorables au budget présenté par le gouvernement.