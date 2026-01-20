Caisse d’Épargne : cette règle imposée à tous les clients passe inaperçue, mais change tout

La Caisse d’Épargne, surnommée « banque à l’écureuil », a annoncé une nouvelle mesure de sécurité pour les clients qui se connectent à leur espace en ligne, rapporte Presse Citron. Avec près de 17 millions de clients potentiellement concernés, cette décision marque un tournant dans la protection des données numériques.

Fini les mots de passe « date de naissance »

La Caisse d’Épargne interdit maintenant l’utilisation d’un mot de passe composé uniquement de six chiffres correspondant à une date de naissance lors du renouvellement du code confidentiel. Par exemple, le mot de passe « 030983 » (pour la date du 3 septembre 1983) ne sera plus accepté. L’idée est de pousser les utilisateurs à adopter des pratiques de sécurité plus solides, alors que trop de personnes négligent encore cet aspect important.

L’étude internationale menée par Password Manager montre qu’une personne sur trente utilise sa date de naissance comme mot de passe, ce qui en fait un véritable « pain béni » pour les personnes mal intentionnées. Face au trafic de données personnelles sur le dark web, la Caisse d’Épargne veut éviter que ses clients ne deviennent une cible facile et met l’accent sur la protection des données.

D’autres banques ont déjà franchi le pas

La Caisse d’Épargne n’est pas la première à agir. Des établissements comme la Banque Nationale de Paris (BNP) et le Crédit Industriel et Commercial (CIC) ont déjà mis en place des mesures similaires, en mettant l’accent sur la protection des données personnelles. L’objectif affiché est d’empêcher les malfrats d’accéder aux comptes en ligne grâce à des mots de passe trop faciles à deviner.

Un rapport de Specops publié l’an dernier montre que des mots de passe comme « 123456 », « admin », et « password » sont parmi les plus volés, ce qui confirme que les combinaisons simples sont un point faible majeur. Une étude de Nordpass pour 2024 indique aussi que les mots de passe les plus utilisés sont souvent des suites numériques ou des prénoms.

La double authentification : comment ça aide

Au-delà du changement de mot de passe, la double authentification se répand pour sécuriser les accès. Le principe : envoyer un code à usage unique par SMS ou e-mail pour vérifier que c’est bien la bonne personne qui se connecte ou effectue une opération bancaire. Cette double vérification est une étape importante pour valider l’identité de l’utilisateur.

Les services publics français suivront le mouvement, avec les services des impôts qui adopteront aussi ce système pour renforcer la sécurité des données fiscales des citoyens. L’objectif est de prévenir les intrusions non autorisées et de protéger la confidentialité des informations sensibles.