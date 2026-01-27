Canal du Mozambique : un potentiel stratégique à l’épreuve des incertitudes régionales

Ressources halieutiques abondantes, sous-sol riche en hydrocarbures et en minerais stratégiques, position centrale sur l’une des grandes routes maritimes de l’océan Indien : le canal du Mozambique concentre des atouts considérables. Longtemps perçu comme une périphérie, il s’impose désormais comme un axe géoéconomique de premier plan, au croisement des enjeux énergétiques, commerciaux et sécuritaires.

Par Loup Viallet

Ce potentiel reste entravé par une réalité persistante. Insécurité maritime, trafics, fragilités politiques et menaces djihadistes continuent de peser sur une région où les promesses de développement se heurtent à la difficulté de bâtir une stabilité durable.



Hydrocarbures : un espoir sous haute surveillance

L’exemple le plus emblématique demeure celui du Mozambique. Les importantes découvertes gazières offshore réalisées au large de la province du Cabo Delgado ont profondément modifié la place du pays sur l’échiquier énergétique mondial. Le projet Mozambique LNG, opéré par TotalEnergies au sein d’un consortium international, figure parmi les investissements privés les plus structurants jamais engagés en Afrique subsaharienne.

Suspendu à partir de 2021 en raison de l’insurrection djihadiste dans le nord du pays, le projet fait depuis l’objet de signaux prudents de relance, étroitement conditionnés à l’évolution de la situation sécuritaire. Si les autorités mozambicaines, appuyées par des forces régionales, ont repris le contrôle de plusieurs zones clés, les violences n’ont pas totalement disparu. Pour les acteurs du secteur, le constat est clair : la reprise reste fragile et réversible, tant l’équilibre sécuritaire du Cabo Delgado demeure précaire.

Cette incertitude illustre une réalité plus large : dans le canal du Mozambique, le développement économique reste indissociable de la sécurité régionale.



Un potentiel minier et halieutique encore sous-exploité

Au-delà des hydrocarbures, les rives du canal disposent de ressources minières et halieutiques considérables. Le Mozambique figure parmi les producteurs africains importants de charbon et de minerais, tandis que Madagascar possède des réserves significatives de nickel, de cobalt et de sables minéraux, essentiels aux chaînes de valeur de la transition énergétique.

Pourtant, dans la Grande Île, ces atouts se heurtent à des contraintes structurelles bien identifiées : déficit d’infrastructures, capacités logistiques limitées, dépendance aux financements extérieurs. Plusieurs projets miniers d’envergure, négociés ces dernières années avec des partenaires internationaux, restent suspendus, faute de visibilité politique et réglementaire.

C’est précisément sur ce terrain que les inquiétudes se cristallisent aujourd’hui.



Madagascar : d’un acteur stabilisateur à une zone d’incertitude

Sous la présidence d’Andry Rajoelina, Madagascar s’était progressivement imposée comme un acteur central de la sécurité maritime régionale. Sa participation active aux mécanismes de coopération dans l’océan Indien, combinée à une stratégie d’« économie bleue » assumée, avait renforcé la crédibilité d’Antananarivo auprès de ses partenaires.

Cette dynamique apparaît désormais fragilisée. Sans qu’aucune rupture formelle n’ait été annoncée, l’arrivée sur le devant de la scène politique du colonel Michaël Randrianirina suscite de nombreuses interrogations. Diplomates et analystes convergent sur un point : une militarisation accrue de la gouvernance de Madagascar pourrait affaiblir les équilibres patiemment construits, tant en matière de coopération sécuritaire que d’attractivité économique.

Il ne s’agit pas d’un constat définitif, mais d’un risque latent. Un risque d’autant plus sensible que Madagascar occupe une position stratégique dans les dispositifs régionaux de surveillance maritime. Ces dernières années, la coopération internationale dans le canal du Mozambique a permis des avancées concrètes. Le programme MASE (Maritime Security), soutenu par l’Union européenne, a renforcé l’échange d’informations, la lutte contre les trafics illicites et la piraterie, ainsi que la sécurisation de certaines routes commerciales. Madagascar y joue un rôle opérationnel clé, notamment dans le partage de données maritimes. Toute remise en cause de son engagement ou toute perte de confiance de ses partenaires pourrait déséquilibrer l’ensemble du dispositif régional.

Dans cette architecture sécuritaire, la France occupe une place singulière. Présente grâce à Mayotte, La Réunion et aux zones économiques exclusives associées, elle considère le canal du Mozambique comme un axe central de sa stratégie indopacifique.



La France en indopacifique à l’épreuve de la rivalité internationale

À plusieurs reprises, le président Emmanuel Macron a rappelé que la stabilité de l’océan Indien occidental constituait un enjeu majeur pour la France, tant sur le plan économique que sécuritaire. Protection des routes maritimes, lutte contre la pêche illégale, soutien aux coopérations régionales : ces priorités structurent l’action française dans la zone.

Dans ce contexte, l’évolution politique à Madagascar est suivie avec attention à Paris. Les autorités françaises savent qu’une dégradation durable de la gouvernance malgache compliquerait les efforts engagés depuis plusieurs années pour faire du canal du Mozambique un espace de stabilité, de commerce et de prospérité partagée.

Le canal du Mozambique est désormais un espace de rivalités assumées. Chine, États-Unis, Russie, Inde et puissances européennes cherchent à y renforcer leur présence, qu’elle soit économique, diplomatique ou sécuritaire. Cette compétition accrue rend la région d’autant plus vulnérable, chaque fragilité nationale pouvant produire des effets en chaîne.

Dans ce jeu complexe, Madagascar apparaît comme un maillon essentiel. Si les incertitudes actuelles devaient se transformer en rupture politique ou stratégique, elles risqueraient de compromettre les efforts menés ces dernières années pour sécuriser le canal, dynamiser le commerce maritime et valoriser durablement ses ressources.

Le canal du Mozambique n’est donc pas seulement un espace de promesses. Il est aussi un révélateur : sans stabilité politique et sans continuité stratégique, même les régions les mieux dotées restent prisonnières de leur potentiel.