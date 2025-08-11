Canicule : douze départements en alerte rouge et quarante-et-un en orange

Ce lundi 11 août 2025 à 06 h, Météo-France confirme une canicule d’intensité exceptionnelle. L’institut annonce douze départements en vigilance rouge canicule et quarante-et-un autres en vigilance orange, avec des maximales « très fréquemment supérieures à 40 °C » dans le Sud-Ouest et la basse vallée du Rhône, des nuits tropicales et une chaleur étendue au nord de la Loire.

Canicule : les départements en vigilance rouge et orange

Le bulletin de 06 h 01 classe en vigilance rouge canicule les territoires suivants : Aude, Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne. Le gouvernement précise qu’« une vigilance absolue s’impose » face à un phénomène d’intensité exceptionnelle.

Le même bulletin recense quarante-et-un départements en vigilance orange canicule, ainsi que l’Andorre : Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Creuse, Doubs, Drôme, Gard, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loire, Haute-Loire, Lozère, Nièvre, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie, Deux-Sèvres, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, ainsi que l’Andorre.

La vague de chaleur a démarré en fin de semaine et progresse vers le nord ; Météo-France précise que des records locaux sont possibles aujourd’hui, tout en rappelant le cadre national de la vigilance et un danger élevé de feux sur le sud.

Un risque majeur pour la santé

L’institut caractérise ce lundi comme « la journée la plus chaude de l’épisode ». Au Sud-Ouest et sur le littoral méditerranéen, les minima ne descendent pas sous 22 à 25 °C ; ailleurs, ils oscillent entre 15 et 21 °C. Les maxima sont « encore en hausse » : 31 à 36 °C au nord de la Loire (un peu moins en bord de Manche), 35 à 39 °C sur une large moitié sud, et des valeurs « très fréquemment supérieures à 40 °C » des plaines du Sud-Ouest à la basse vallée du Rhône. Météo-France fournit des repères ville par ville (exemples du bulletin : Bordeaux 36/24, Toulouse 36/25, Perpignan 38/26, Marseille 36/24, Paris 28/19, Lyon 33/20, Brest 25/16, Nice 30/26, Ajaccio 34/20).

La canicule aggrave la charge thermique et empêche la récupération nocturne. Chacun est concerné, y compris les personnes en bonne santé ; mais le risque s’accroît pour les personnes âgées, malades chroniques, enfants, travailleurs en extérieur et sportifs. Les symptômes d’un coup de chaleur incluent une fièvre élevée, des maux de tête, des nausées, une soif intense, parfois une confusion : la consigne est de contacter un médecin ou les secours en cas de doute.