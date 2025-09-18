Canicule éclair : jusqu’à 35 °C annoncés dans le Sud-Ouest avant des orages dévastateurs

Alors que l’automne pointe le bout de son nez, la France se retrouve avec un vent d’été qui fait de la figuration. Cette semaine, une vague d’air chaud en provenance du sud transforme un septembre habituellement frais en véritable clin d’œil à juillet. Le phénomène surprend aussi bien les habitants que les spécialistes, surtout dans le Sud-Ouest où les températures risquent de grimper à des niveaux rarement vus à cette période.

Prévisions météo

Les premiers jours ont été un peu agités par quelques remous, mais la bonne humeur devrait revenir avant le week-end. Dès mercredi, on s’attend à voir le thermomètre afficher températures élevées dans plusieurs départements, bien au-dessus des moyennes de la saison. Jeudi, le compteur grimpera jusqu’à 35 °C dans le Sud-Ouest, notamment à Tarbes, Saint-Gaudens et Albi. Les matins resteront agréables, oscillant entre 22 et 24 °C, tandis que l’après-midi dépassera nettement les niveaux habituels.

Météo France explique ce vague de chaleur par « une masse d’air chaud qui remonte progressivement par le sud sur le pays ». Gérard, un Toulousain habitué aux retournements de situation météorologiques, s’exclame dans Le Parisien : « Encore nous ?! ». D’ailleurs, le Sud-Ouest n’est pas étranger aux épisodes intenses, ayant déjà connu sa seconde canicule de l’été en août dernier.

Records de chaleur dans le Sud-Ouest

Il n’est pas inhabituel de retrouver des températures élevées en septembre dans cette région. Par exemple, Toulouse a frôlé 35 °C le 17 septembre 2020, et Bordeaux a enregistré 35,1 °C le 18 septembre 1987. Cette année encore, ces records pourraient être remis en question ou même dépassés jeudi et vendredi. Christelle Robert, prévisionniste à Météo France, précise : « Le Sud-Ouest est facilement exposé car il n’est pas protégé par les flux océaniques ».

Le changement climatique joue aussi un rôle. À Bordeaux, le nombre de jours dépassant 30 °C est passé de quelques occurrences au début du XXe siècle à plus de cinq aujourd’hui, illustrant clairement la tendance vers des étés qui s’éternisent.

La vague se propage vers le nord

La chaleur ne va pas se cantonner à elle seule dans le Sud-Ouest. Dès vendredi, cette vague devrait s’étendre vers le nord, avec des températures atteignant 30 °C dans le Centre, le Bassin parisien et la Bourgogne. À Paris et en banlieue, on pourrait même voir 31 °C, tandis que les Hauts-de-France ne devraient pas dépasser 29 °C. Par la suite, la canicule laissera place à une transition automnale pour le week-end, avec une baisse progressive des températures.

En soirée, on pourra observer des buses de brouillard ou des nuages bas pendant que les températures nocturnes tomberont jusqu’à 15 °C. Météo France rappelle que de telles conditions sont rares après la mi-septembre pour des villes comme Tarbes ou Albi.