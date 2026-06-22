Beaucoup de gens ne le réalisent pas, mais les relevés de température pour 2026 suivent la même courbe qu’en 2003 selon Météo-France

En juin 2026, la France se prépare à une canicule qui s’annonce parmi les plus fortes de ces dernières années. Météo France prévoit des températures très élevées, et la comparaison avec la canicule de 2003 revient aussitôt. Cet épisode avait causé près de 15 000 décès en France entre le 1er et le 20 août 2003. Météorologues et autorités s’attendent cette fois à une chaleur intense et durable.

On se dirige vers une canicule historique ?

Dans son bulletin du 19 juin 2026, Météo France annonce un indicateur thermique national qui culminerait à 30,4 °C lundi et mardi prochains. Ce niveau rappelle les valeurs d’août 2003. L’intensité paraît comparable, mais la sévérité cumulée atteint pour l’instant 49,4 degrés, ce qui place juin 2026 en deuxième position derrière 2003 et ses 58,5 degrés.

Cette vague de chaleur touche « tout le territoire » français, et même au-delà : elle gagne les pays voisins et plusieurs grandes villes comme Orange, Carcassonne, Nice, Marseille, Lyon et Paris.

Pourquoi ça chauffe autant et comment ça va évoluer

La canicule repose sur un blocage anticyclonique qui maintient une masse d’air subtropicale sur l’Europe de l’Ouest. Météo France rappelle que « l’air descend, se comprime et se réchauffe » sous l’anticyclone ; ajouté à l’ensoleillement de fin juin, ce phénomène fait fortement monter les températures. Des orages violents provoquent parfois des baisses passagères, mais ils ont peu de chances d’apporter un soulagement durable.

La baisse pourrait s’amorcer autour du week-end du 28 juin, d’abord dans le nord du pays. Le sud, lui, devrait rester très chaud plus longtemps. La faible mobilité des ondes de Rossby pourrait aussi ramener des épisodes chauds après une première accalmie.

Quelles conséquences, et quelles mesures ?

Le souvenir de 2003 appelle à la prudence : il faut protéger les personnes vulnérables et limiter les effets sur la santé publique, l’environnement et les infrastructures. Conscient du « risque de désinvolture » dénoncé en 2003 par le ministre de la Santé Jean-François Mattéi, le gouvernement promet de communiquer davantage pour alerter et informer la population.

Les autorités insistent sur la qualité du système d’alerte et de prévention. Elles prévoient des mesures strictes pour mieux préparer le pays à cette vague de chaleur.