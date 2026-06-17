Vague de chaleur en fin de semaine : jusqu’à 40 °C attendus, préparez vous !

Une vague de chaleur d’une intensité rare touche la France, l’une des plus précoces de ces dernières années. Elle inquiète car elle pourrait toucher des millions de Français, à la fois pour la santé et pour l’économie et les infrastructures. Météo France a tenu une conférence de presse ce mardi 16 juin 2026 pour détailler les prévisions et les consignes de sécurité. Le site Ouest-France a couvert la conférence en direct.

Ce que dit Météo France sur le temps à venir

En cette mi-juin, la France se prépare à une nouvelle vague de chaleur d’une intensité rare. Christelle Robert, prévisionniste à Météo France, a expliqué que la vague de chaleur pourrait commencer « probablement demain ou après-demain ». Les températures devraient grimper fortement à partir de mercredi, avec une accentuation prévue jeudi, puis un renforcement durant le week-end. Le pic est attendu pour dimanche, avec les valeurs les plus hautes de la période, pouvant atteindre 42 °C dans des régions comme le Poitou-Charentes, le Centre-Val de Loire et l’Île-de-France.

Le mercredi, les températures dans la moitié sud devraient se situer entre 30 et 35 °C, allant jusqu’à 37 °C dans le Sud-Ouest, le Centre-Ouest et le Centre-Est. La nuit, les thermomètres pourraient ne pas descendre en dessous de 20 °C dans de nombreuses zones, signe d’un refroidissement nocturne limité.

Vigilance, risques et mesures prises

Météo France a étendu la vigilance jaune à 51 départements, et une vigilance orange canicule pourrait être décrétée dès jeudi. Parmi les départements concernés par la vigilance jaune figurent l’Allier, le Puy-de-Dôme et le Rhône. Outre les températures élevées, certaines zones doivent se préparer à des orages, surtout dans le nord-ouest du pays. Le risque de feux de forêt reste particulièrement élevé dans le Sud-Ouest, ce qui impose une gestion prudente de l’eau.

Pour protéger la population, le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, a annoncé que les oraux du baccalauréat pourraient être reportés localement afin de garantir des conditions décentes pour les élèves et le personnel. Des mesures sanitaires sont aussi à l’étude sous la supervision de la ministre de la Santé, Stéphanie Rist. À Paris, le maire Emmanuel Grégoire a autorisé des baignades temporaires dans le canal Saint-Martin pour offrir un peu de fraîcheur.

Ce que ça change au quotidien et comment les collectivités réagissent

Les prévisions, qui annoncent jusqu’à 40 °C dans certaines régions, poussent les collectivités locales, à Caen, Rennes, Vallet et Nantes, à mettre en place des mesures pour limiter les effets de la chaleur. Dans plusieurs cantines, la composition des repas a été revue pour privilégier des plats froids et atténuer la chaleur pour les enfants. Les écoles maternelles et primaires prévoient aussi des adaptations logistiques pour protéger les jeunes élèves, avec parfois des fermetures d’écoles.

La situation est d’autant plus délicate que la Fête de la Musique, prévue pour le 21 juin, approche. Pour l’instant, aucune annulation n’a été annoncée, mais les autorités restent vigilantes.