Vigilance orange canicule : 26 départements concernés vont connaître des pointes jusqu’à 37 °C

La France connaît une nouvelle vague de chaleur intense depuis le mercredi 17 juin 2026. Météo-France a déjà placé 26 départements en vigilance orange, surtout dans le centre et l’est du pays, en raison des températures très élevées attendues ces prochains jours. L’épisode s’ajoute à une série de canicules déjà observées en France et illustre les difficultés posées par le changement climatique.

Une vague de chaleur qui inquiète

Cette vague de chaleur, qui suit un épisode comparable en mai 2026, devrait s’intensifier au fil de la semaine. Selon Météo-France, des températures atteignant 42 °C pourraient être relevées dans certaines régions. La plupart des départements, dont l’Île-de-France, verront leurs températures grimper entre 30 °C et 35 °C, avec des pointes possibles jusqu’à 37 °C dans des zones comme le Sud-Ouest et le Centre-Est.

C’est la cinquante-deuxième vague de chaleur depuis 1947, signe que ces phénomènes reviennent de plus en plus souvent. Les nuits n’apporteront guère de répit : on attend parfois plus de 20 °C, voire 25 °C à Paris.

Source : capture écran Météo-France

Quels départements sont en vigilance et quelles mesures ?

Météo-France a placé 26 départements en vigilance orange à partir de jeudi :

Ain

Allier

Aube

Cher

Côte-d’Or

Doubs

Eure-et-Loir

Jura

Loiret

Haute-Marne

Nièvre

Puy-de-Dôme

Rhône

Haute-Saône

Saône-et-Loire

Haute-Savoie

Paris

Seine-et-Marne

Yvelines

Yonne

Territoire de Belfort

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d’Oise

Les prévisions laissent penser que la vigilance pourrait s’étendre au bassin parisien et à d’autres régions d’ici le week-end. La ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, a insisté sur la nécessité d’augmenter les moyens consacrés aux mesures d’adaptation, reconnaissant que les moyens actuels « n’étaient pas à la hauteur ». Cette année, la moitié de l’enveloppe du fonds vert, soit 837 millions d’euros, ira à l’adaptation aux conditions climatiques extrêmes.

Ce que ça change et comment s’adapter

Les conséquences se font déjà sentir, notamment pour les épreuves du baccalauréat prévues les 17 et 18 juin. Le ministre de l’Éducation, Edouard Geffray, a dit souhaiter que « plus aucun examen ne se déroule les après-midi ».

Pour les collectivités locales, souvent en première ligne lors de ces épisodes, le fonds vert créé en 2023 a servi à financer des travaux d’adaptation. Des critiques persistent toutefois sur le niveau des financements. Un plan national d’adaptation au changement climatique a été lancé pour préparer la France à un réchauffement possible de +4 °C d’ici 2100. Le bilan de ses 200 mesures sera présenté prochainement.