Préparez-vous à suffoquer : ce qui nous attend en août dépasse l’entendement

La météo en France se prépare à nous jouer un sacré tour ces prochains jours. Alors que quelques régions subissent déjà des pluies et des conditions météorologiques automnales, la donne va changer : chaleur et ciel dégagé s’inviteront dès la semaine prochaine. Ce virage météorologique risque de modifier le confort thermique quotidien et la manière de gérer nos ressources.

Une montée en température qui se profile

Météo France prévoit un temps résolument chaud pour le début du mois d’août, avec une hausse sensible des températures en milieu de semaine prochaine. François Jobard, prévisionniste, conseille de savourer la fraîcheur actuelle avant que la canicule ne pointe le bout de son nez. Ce changement s’explique par un remaniement dans la circulation des masses d’air : l’air chaud venant de la péninsule ibérique est sur le point de prendre le dessus grâce à un blocage en oméga. La moitié sud de la France pourrait ainsi faire face à une véritable vague de chaleur, voire, dans certains cas, à une canicule.

Les différents modèles météo ne s’accordent pas exactement sur l’intensité de cette chaleur ni sur le moment précis de son installation. Le modèle européen ECMWF, qui s’appuie sur l’intelligence artificielle, anticipe des maximales avoisinant les 35°C dans le quart sud-ouest dès le 6 août. De son côté, le modèle américain GFS prévoit que les températures dépasseront les 35°C entre l’Aquitaine et la Marne le 9 août. Enfin, le modèle classique ECMWF prévoit une montée dès le 7 août.

Comment les régions s’y préparent

L’indicateur thermique national – qui se base sur la température moyenne enregistrée par 30 stations météo – devrait grimper d’ici la fin de week-end pour atteindre, voire dépasser, les moyennes saisonnières en début de semaine prochaine. En effet, le seuil des 30°C sera généralisé au sud de la Loire, avec des pointes qui pourront atteindre 36°C voire 37°C dans le Sud-Ouest. Dans le Centre et en Auvergne, on pourrait enregistrer entre 32°C et 34°C, tandis que le Nord-Ouest et le Nord-Est resteront plus frais grâce à l’influence océanique.

On parle de vague de chaleur lorsqu’on observe trois jours consécutifs avec un indicateur d’au moins 23,4°C ou un jour isolé à 25,3°C. Ces conditions devraient être réunies selon les prévisions actuelles.

Un août qui s’annonce chaud et sec

Le mois d’août s’annonce globalement plus sec et plus chaud que d’habitude. La semaine du 11 au 18 août risque d’être particulièrement marquée par des températures élevées. Après une deuxième moitié de juillet un peu maussade et, à certains endroits, froide pour la saison (avec des écarts pouvant aller jusqu’à 5°C en dessous des normales), l’été semble prêt à reprendre ses droits.

Les fortes chaleurs attendues dès la première semaine d’août toucheront largement la moitié sud du pays à partir du 5 ou 6 août, soutenues par une plume de chaleur.