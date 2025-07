Cannabis ou alcool ? Quelles drogues les Français jugent dangereuses en 2025 ?

Le 17 juillet 2025, l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) a publié les résultats de son enquête quinquennale EROPP (Enquête sur les Représentations, Opinions et Perceptions sur les Psychotropes). Réalisée en 2023 auprès d’un large échantillon de la population, cette étude dresse un état des lieux des perceptions des Français sur les drogues et dévoile les évolutions dans l’évaluation des risques associés à différentes substances psychoactives légales et illégales.

Le tabac et l’alcool perçus comme les drogues les plus dangereuses par les Français

Selon les résultats de l’édition 2023 de l’enquête EROPP, 71 % des personnes interrogées considèrent l’alcool comme une drogue dangereuse, contre 67 % pour le tabac. À titre de comparaison, seuls 38 % estiment que le cannabis constitue une substance à risque. Ce positionnement marque une évolution importante par rapport aux enquêtes menées dans les années 1990, période où le cannabis était perçu comme plus dangereux que l’alcool et le tabac. L’enquête montre également que 46 % des répondants jugent la cocaïne dangereuse, une proportion plus faible que pour l’alcool ou le tabac. Ce résultat peut surprendre, mais il reflète un changement dans les perceptions, influencé par la visibilité des effets concrets des drogues licites.

Sans surprise, la proximité d’usage joue un rôle central dans la perception du risque. L’alcool et le tabac, bien que légaux, sont présents dans la vie quotidienne de nombreux Français, ce qui rend leurs effets plus perceptibles. À l’inverse, les substances illicites sont moins visibles et souvent perçues de manière plus abstraite. « Les Français identifient aujourd’hui plus facilement les effets concrets de l’alcool et du tabac sur la santé, sur les familles, sur la société », explique Stanislas Spilka, responsable des enquêtes à l’OFDT cité par RFI.

Les données de l’OFDT indiquent par ailleurs que cette perception varie selon l’âge, le niveau d’études ou encore l’environnement social. Les jeunes adultes tendent par exemple à percevoir le cannabis comme moins dangereux que les générations plus âgées.

Le cannabis n’est plus perçu comme dangereux

Le rapport EROPP 2023 souligne une inflexion durable dans les représentations sociétales. Le cannabis, autrefois vu comme une substance très risquée, n’est plus systématiquement associé à une forte dangerosité. Cette tendance est observable depuis plusieurs années et semble désormais bien ancrée dans l’opinion publique. D’après le rapport, « la perception du danger associé au cannabis a fortement diminué depuis 1999 ». Cette évolution est constante depuis plus de vingt ans, et l’enquête 2023 confirme que la majorité des Français n’associent plus automatiquement le cannabis à une menace pour la santé publique.

Cette tendance n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans une recomposition plus large de la hiérarchie perçue des risques liés aux drogues, dans laquelle les produits légaux occupent désormais les premières places.

L’enquête EROPP 2023 de l’OFDT montre qu’en 2025, la majorité des citoyens considèrent que les drogues les plus dangereuses ne sont pas nécessairement celles qui sont interdites par la loi, mais plutôt celles qui sont les plus courantes et les plus visibles dans la vie quotidienne. Une vision qui est cohérente avec la science qui classe le cannabis parmi les drogues les moins dangereuses pour la société, tous risques confondus, alors que l’alcool est classé extrêmement dangereux.