Bourget 2025 : Capa-X, un drone modulable pour l’armée et le civil

Modulaire, autonome, hybride. Le drone Capa-X de Survey Copter cristallise des avancées qui dépassent le simple usage tactique. Certaines d’entre elles pourraient bien changer la donne côté civil.

Survey Copter impose le Capa-X au Bourget 2025 : une vitrine pour la tech grand public ?

C’est une première mondiale. Survey Copter, filiale d’Airbus Defence and Space, a profité du Salon du Bourget 2025 pour présenter le Capa-X, son tout nouveau drone modulaire en version taille réelle. Financé à 100 % sur fonds propres, ce projet s’adresse en priorité aux usages militaires et civils étatiques.

L’aéronef se positionne dans la classe intermédiaire des drones de 100 à 150 kg, loin des appareils de loisir, mais en pleine zone d’influence pour les professionnels du secteur civil. Les innovations embarquées, elles, préfigurent déjà certaines tendances de la technologie grand public.

Le cœur du Capa-X, c’est sa modularité absolue. L’appareil n’a pas une forme unique, mais plusieurs configurations possibles, en fonction des missions : ailes longues pour tenir l’air, ailes courtes pour manœuvrer dans des espaces exigus. Il est également compatible avec deux types de propulsion : hélice propulsive classique ou système VTOL (décollage et atterrissage vertical) grâce à un kit complémentaire.

Une approche qui pourrait inspirer les constructeurs civils. Aujourd’hui, la majorité des drones grand public sont figés dans une configuration unique. Le modèle du Capa-X, au contraire, montre qu’il est possible de proposer des plateformes adaptables à l’usage, au lieu de multiplier les références.

Propulsion électrique ou thermique ?

Pensé pour des missions tactiques, Capa-X peut embarquer jusqu’à 30 kg de charge utile. Cela couvre aussi bien des capteurs que des colis, et permet des missions logistiques légères, comme la livraison d’équipements médicaux ou de ravitaillement dans des zones isolées. L’emport standard reste limité à 20 kg pour les configurations de type relais ou mission humanitaire.

Ce segment, la livraison par drone en terrain difficile, commence tout juste à se structurer dans le secteur civil. Des entreprises de santé, de secours, voire d’e-commerce en zones rurales pourraient voir dans Capa-X un exemple de solution hybride : robuste, endurante, et technologiquement sobre. Sa vitesse de croisière entre 100 et 140 km/h, combinée à une autonomie de 5 à 10 heures, place ce drone loin devant les modèles civils classiques.

Autre leçon pour le marché civil : le choix entre motorisation électrique ou thermique, selon les conditions d’usage. Là où la plupart des drones de consommation se limitent à des moteurs électriques, le Capa-X introduit une logique de bascule technologique. En terrain hostile, une propulsion thermique peut offrir plus de fiabilité ou d’autonomie. En environnement urbain, l’électrique garantit une faible signature sonore et environnementale.

Cette double approche, pensée pour les contraintes des forces armées ou des agences de sécurité civile, pourrait nourrir une réflexion plus large dans le domaine de la mobilité aérienne légère — un secteur en pleine ébullition du côté civil, notamment dans les services de drone-taxi, de transport automatisé ou de livraison par drone.

« Les menaces mondiales s’intensifient et se diversifient. Pour y répondre avec précision, les autorités gouvernementales et parapubliques ont besoin d’un système agile et reconfigurable », explique Survey Copter, lors de la présentation officielle de Capa-X au Bourget 2025.

Avec sa structure modulaire, son design adaptatif et son positionnement intermédiaire (ni drone jouet, ni plateforme MALE trop lourde), Capa-X pourrait bien préfigurer une nouvelle génération de drones professionnels.