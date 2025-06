Paris Air Show 2025 : programme complet du 16 au 22 juin au Bourget

1. Dates et organisation du salon

Le Paris Air Show 2025 se tiendra au Parc des expositions de Paris–Le Bourget du lundi 16 juin au dimanche 22 juin 2025.

16–19 juin : journées professionnelles (8 h 30 – 18 h) réservées aux visiteurs du secteur.

: journées professionnelles (8 h 30 – 18 h) réservées aux visiteurs du secteur. 20–22 juin : journées grand public, mêmes horaires.

L’événement occupe 70 hectares, avec plus de 2 500 exposants originaires de 48 pays, et attend près de 300 000 visiteurs.

2. Chiffres clés et espaces thématiques

150 aéronefs exposés avec 210 démonstrations en vol .

exposés avec . 300 start‑ups présentent leurs innovations dans la zone Start‑Me‑Up.

présentent leurs innovations dans la zone Start‑Me‑Up. Parcours thématiques : Paris Air Lab, espace Aviation et Carrières (Avion des Métiers), Paris Space Hub, initiatives Femmes de l’Aéro, Urban Air Mobility.

3. Temps forts jour par jour

16–19 juin : journées professionnelles

Chaque matin de 8 h 30 à 18 h, accueil de délégations officielles, responsables militaires et industriels.

Paris Air Lab : démonstrations de technologies durables (hydrogène, carburants alternatifs, cybersécurité).

: démonstrations de technologies durables (hydrogène, carburants alternatifs, cybersécurité). Tables rondes de l’ESA , conférences sur Galileo, stratégie spatiale 2040, et missions telles que Proba‑3.

, conférences sur Galileo, stratégie spatiale 2040, et missions telles que Proba‑3. Présentation de radars de défense (ex. Hensoldt TRML‑4D), systèmes IFF.

Start‑Me‑Up : rencontre avec 300 start‑ups innovantes.

: rencontre avec 300 start‑ups innovantes. Avion des Métiers : orientation professionnelle et carrières, dont le « Careers Plane » pour informer les jeunes publics.

: orientation professionnelle et carrières, dont le « Careers Plane » pour informer les jeunes publics. Démonstrations aériennes : daily shows de jets militaires (Rafale, Falcon, 777‑9, eVTOL Wisk, etc.), hélicoptères (RACER) et drones.

: daily shows de jets militaires (Rafale, Falcon, 777‑9, eVTOL Wisk, etc.), hélicoptères (RACER) et drones. Rendez-vous BtoB via Aerospace Meetings Paris.

20–22 juin : grand public

Accès possible aux démonstrations en vol, stands d’exposants, zones d’innovation.

Rocketry Challenge : lancement de fusées amateurs ou étudiantes.

: lancement de fusées amateurs ou étudiantes. Paris Space Hub : découverte du spatial et de l’histoire aéronautique.

: découverte du spatial et de l’histoire aéronautique. Remise des Skytrax Awards le 17 juin.

4. Temps forts stratégiques (moments clés)

17 juin : cérémonie des Skytrax Awards, récompensant les meilleures compagnies.

: cérémonie des Skytrax Awards, récompensant les meilleures compagnies. Juin 16–19 : échanges stratégiques sur la défense, exportations militaires, souveraineté aéronautique et opportunités de contrats.

5. Informations pratiques

Ouverture quotidienne de 8 h 30 à 18 h .

. Tarifs grand public : billet 1 jour à 18 € , groupes et étudiants à tarif réduit.

, groupes et étudiants à tarif réduit. Possibilités de transport, parkings, accessibilité PMR, restauration sur place .

Enjeux et innovations

Cet événement 2025 met en avant la transformation énergétique (hydrogène, SAF), la souveraineté industrielle, la numérisation et cybersécurité, et la formation des talents. Chaque espace et démonstration incarne un enjeu prioritaire du secteur aérospatial.