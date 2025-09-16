« Cauchemar en cuisine » : un restaurateur ruiné accuse Etchebest d’un fiasco à 12 000 €

L’émission « Cauchemar en cuisine », sur M6 et animée par le chef Philippe Etchebest, s’est récemment installée à Albi (dans le Tarn). Le 18 avril 2025, c’est au tour du restaurant « Le Jardin des 4 saisons » de recevoir sa visite. Pour Alexandre Bravi, le proprio, c’était l’occasion de redonner un coup de fouet à son affaire grâce à la visibilité offerte par l’émission.

Un sacré défi pour Alexandre Bravi

Alexandre Bravi, qui possède le resto, galère sévèrement avec le manque de clients. Pour essayer de renverser la tendance, il a convié Philippe Etchebest pour venir jauger la situation. Toutefois, la venue du chef n’a pas été sans embûches. En effet, Alexandre a avoué avoir un peu enjolivé la réalité en faisant paraître la cuisine beaucoup plus propre lors de la visite, alors qu’elle était négligée auparavant. Il explique que ses souvenirs difficiles d’enfance ont rendu la gestion de son établissement compliquée.

Les répercussions sur le porte-monnaie et le matériel

Le passage de l’émission a chamboulé le quotidien du restaurant. Grâce aux travaux menés par M6, la cuisine a été complètement rénovée et le vieux matos a été remplacé par du neuf. Mais ces améliorations ont imposé une fermeture temporaire de quinze jours. Pendant cette période, Alexandre Bravi estime avoir perdu 12 000 euros de chiffre d’affaires. Ce temps d’arrêt a quand même permis de refondre la carte et de procéder à un grand nettoyage.

Malgré ces pertes, Alexandre reste positif : « Mon objectif était aussi d’avoir de la publicité pour relancer mon restaurant », confie-t-il. Depuis que l’épisode est diffusé, le téléphone n’arrête pas de sonner et des dizaines de messages sont arrivés.

Les retours et critiques

La réaction de M6 aux déclarations d’Alexandre Bravi a été teintée de surprise. La chaîne rappelle que les restaurateurs sont toujours avertis qu’une fermeture temporaire peut durer jusqu’à cinq jours. La décision d’allonger cette période à quinze jours relève donc entièrement d’Alexandre.

De son côté, Philippe Etchebest a pointé du doigt le manque de générosité des assiettes. Alexandre ne se laisse pas démonter et réplique en citant les avis positifs sur Google : « Il dit que ma cuisine n’est pas généreuse, mais si vous jetez un œil aux avis sur Google, c’est tout le contraire ». Il ajoute même qu’Etchebest a apprécié son repas composé de deux entrées, deux plats et deux desserts lors de sa venue.

L’avenir après la télé

La visibilité offerte par l’émission semble déjà payer pour « Le Jardin des 4 saisons ». Avec des soirées bien remplies grâce à l’afflux de clients attirés par M6 et une carte revue et corrigée, Alexandre Bravi espère voir son établissement reprendre du poil de la bête. Même si quelques critiques persistent sur certaines méthodes adoptées durant le tournage, il garde le moral et reste optimiste quant aux perspectives d’avenir.