« Ce n’est pas une peluche » : le restaurant lui facture 65 € pour une simple chaise haute

Le restaurant Les Grands Buffets de Narbonne fait jaser depuis qu’il a mis en place une nouvelle tarification. Depuis le 1er octobre 2025, chaque personne qui s’installe à table, peu importe son âge, doit payer 65,90 €, confirme La Dépêche . Cette décision a provoqué de vifs débats, notamment après l’incident du dimanche 19 octobre, impliquant un père de famille et son petit Gabriel, âgé de 13 mois.

Une règle sans exception

La direction des Grands Buffets a clarifié la donne : toute personne inscrite lors d’une réservation est considérée comme un client à part entière. Qu’il s’agisse d’un adulte, d’un enfant ou d’un nourrisson assis sur une chaise haute (ou en poussette), chacun se voit appliquer le tarif unique. Cette mesure aide l’établissement à gérer au mieux ses places, souvent réservées plusieurs semaines à l’avance.

Ainsi, lors d’une réservation pour 12 personnes, Frédéric s’est retrouvé dans la mouise en arrivant avec son fils Gabriel, âgé de seulement 13 mois. Même si on lui avait promis qu’une chaise haute serait prévue et que les poussettes n’étaient pas admises, le restaurant lui a tout de même réclamé le tarif complet pour son bébé.

Réactions partagées et discussion sur le sujet

L’incident a rapidement enflammé les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes dénoncent cette mesure comme « absurde » et « anti-famille », rappelant les prix jugés excessifs dans d’autres établissements.

Frédéric a partagé son expérience avec amertume au journaliste de Midi Libre. Même si le personnel en salle était vraiment aux petits soins, il a trouvé inacceptable que le restaurant facture 65,90 € pour un bébé qui ne mange pas. Comme il l’exprime lui-même : « Même si le reste de l’équipe était adorable, ça m’a un peu gâché le plaisir. » Pour éviter de payer ce supplément, il a préféré garder Gabriel sur ses genoux pendant le repas.

Quid des pratiques commerciales ?

Cet épisode soulève des interrogations sur l’équilibre entre des règles strictes et les attentes des clients. Les Grands Buffets expliquent que cette politique leur permet d’organiser au mieux l’occupation de leurs salles. Pour Frédéric, cette méthode manque de considération : « On m’a expliqué que, même s’il ne mangeait pas, il occupait une place et devait donc être compté. »

L’hôtesse du restaurant a défendu la position en affirmant : « Ce n’est pas une peluche, c’est un être humain, il compte donc comme une personne normale. » Cette remarque illustre bien la volonté de l’établissement de traiter chaque présence comme un couvert payant.